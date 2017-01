गुरदासपुर बॉर्डर के पास दिखे सात आतंकवादी, सेना की वर्दी पहन दिल्ली में घुसपैठ की प्लानिंग, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

दिल्ली में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली सूचना के मुताबिक 7 आतंकी किसी तरह सेना की वर्दी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आईबी ने कहा कि 7 आतंकी चकरी और गुरदासपुर बॉर्डर पोस्ट के बाहर देखे गए हैं। उन्हें भारतीय सेना के सूबेदार और कैप्टन रैंक के अफसरों की वर्दियां मिल गई हैं, जिनका इस्तेमाल वह घुसपैठ के लिए कर सकते हैं। एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों के अलावा पंजाब में चुनावों की ड्यूटी के लिए तैनात जवानों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे यात्रियों को परेशानियां आ रही हैं। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए अंतिम चरण की सुरक्षा लगाई गई है और एयरपोर्ट की सुरक्षा भी 2 गुना बढ़ाई गई है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है।

एयरपोर्ट पर यात्री इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी अचानक तलाशी ली जा रही है और सामानों को भी दो बार जांचा जा रहा है। एक यात्री राधा सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सीआईएसएफ के जवान महिलाओं से एंट्री गेट पर जूलरी उतारने और यात्रियों से बैग खोलने को कह रहे हैं।

सीआईएसएफ ने यह भी आदेश दिया है कि बोर्डिंग वाली जगह पर भी बैग की तलाशी ली जाए। बल के डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह ने कहा कि हमने एयरपोर्ट आने वाली सड़क की सुरक्षा बढ़ाई है और ब्रेकर्स लगाए हैं ताकि गाड़ियों की रफ्तार कम हो सके। हमने विमान कंपनियों से भी कहा है कि विमान में यात्रियों के घुसने से पहले एक चेकिंग पॉइंट शुरू किया जाए। इसके अलावा कई बार सुरक्षा जांच होने से यात्रियों से कहा गया है कि वह पहले एयरपोर्ट पहुंचे क्योंकि कतारें लंबी हो सकती हैं।

आपको बता दें कि कई चरणों में चेकिंग तभी होती है जब खतरा बहुत ज्यादा बड़ा हो और विमान में घुसने से पहले यात्रियों को कई बार सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। फिलहाल कुछ ही एयरलाइंस खासकर अमेरिका जाने वाली ही कई चरणों में यात्रियों की तलाशी लेती हैं।

First Published on January 18, 2017 7:59 am