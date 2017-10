वरुण गांधी ने फिर अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, इस बार निशाने पर रहा ये मंत्रालय

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला है। वरुण गांधी ने केन्द्रीय वन मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर वन विभाग की भूमि को दूसरे उद्देश्य के लिए आवंटित करने पर आपत्ति जताई है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वन विभाग की जमीन को दूसरे उद्देश्यों को देना ठीक नहीं है, आखिरकार हम सांस लेने के लिए शुद्ध हवा कहां से लाएंगे? वरुण गांधी ने ट्वीट किया, ‘सभी जगंलों को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किये जाने पर क्या सांस लेने के लिए कोई हवा बची रह पाएगी? हम लोग पहले से ही दमघोंटू माहौल में रहते आए हैं। बता दें कि वन मंत्रालय ने पिछले आठ महीनों में लगभग 92 हजार हेक्टेयर (618 किलोमीटर) जमीन को डायवर्ट कर दिया है। ये फैसला वन एवं पर्यावरण मंत्रालय फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने लिया है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने लगभग 70 प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दूसरी संस्थाओं को दी है। वरुण गांधी ने वन मंत्रालय के इस फैसले को देश हित में नहीं बताया है। वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा डायवर्ट की गई जमीन का एक बड़ा हिस्से का इस्तेमाल (6,017 हेक्टेयर) विवादित केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा।

With all forests being “opened up”, will there be any air left to breathe? We already live in total toxicity… pic.twitter.com/0yWbX6ixgs

— Varun Gandhi (@varungandhi80) October 9, 2017