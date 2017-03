वरुण गांधी के यूपी चुनावों के प्रचार से दूर रहने पर मेनका गांधी ने कहा- वह बहुत बिजी हैं

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे। पार्टी ने पहले चरण में तो उन्‍हें स्‍टार प्रचारक की लिस्‍ट में भी शामिल नहीं किया। इस बारे में उनकी मां और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि वरुण काफी व्‍यस्‍त थे और इसी कारण से वे यूपी में प्रचार नहीं कर पाए। बता दें कि उत्‍तर प्रदेश चुनावों के लिए सोमवार(6 मार्च) को प्रचार समाप्‍त हो गया। अंतिम में चरण में 40 सीटों के लिए आठ मार्च को मत डाले जाएंगे। महीनेभर तक चले प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने आक्रामक अंदाज में प्रचार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे ज्‍यादा 50 के करीब रैलियां की। वहीं सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जुटे। भाजपा के प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह के पास रही। मोदी ने सूबे में लगभग 23 के करीब जनसभाएं और तीन रोड शो किए।

एनडीटीवी को मेनका गांधी ने बताया, ”वरुण काफी व्‍यस्‍त हैं। वह पूरे देश में छात्रों से बात करने के लिए यात्रा कर रहे हैं।” वरुण गांधी सुल्‍तानपुर से सांसद हैं। वे यूपी चुनावों से पूरी तरह से दूर रहे। वरुण गांधी के समर्थकों का कहना है कि उन्‍हें जानबूझकर यूपी चुनावों से दूर रखा गया। बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी का नाम यूपी के सीएम के लिए भाजपा के उम्‍मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था। लेकिन पिछले साल उनके एक हनी ट्रेप में फंसने के आरोपों के बाद से पार्टी का रवैया उनके प्रति बदल गया। वरुण गांधी खेमे के लोगों का मानना है कि पार्टी ने इस मुद्दे पर उन्‍हें अकेला छोड़ दिया। गौरतलब है कि पांच साल पहले 2012 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव थे तो वरुण गांधी पूरी तरह से सक्रिय थे। उस समय उनकी छवि हिंदुत्‍ववादी नेता की बन गई थी।

हालांकि मेनका गांधी हालांकि इस तरह के आरोपों से बचती दिखीं। उत्‍तर प्रदेश में भाजपा के सीएम पद के उम्‍मीदवार के सवाल पर उन्‍होंने एनडीटीवी से कहा कि जल्‍द ही इस बारे में फैसला हो जाएगा। पीलीभीत से सांसद मेनका ने यूपी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक प्रचार की तारीफ की। उन्‍होंने कहा कि पीएम पूरे राज्‍य में घूमे हैं और इससे उन्‍हें यहां के हालात पता चल गए हैं।

First Published on March 7, 2017 8:45 am