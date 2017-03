उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान में लगभग 19 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। यहां पर 8 मार्च को मतदान होगा। वाराणसी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्‍तमंत्री अरुण जेटली, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वैंकेया नायडू, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्‍वास्‍थय मंत्री जेपी नड्डा, जल संसाधन मंत्री उमा भारती और कपड़ा मंत्री स्‍मृति ईरानी का नाम उन मंत्रियों में शामिल हैं जिन्‍होंने पिछले कुछ दिनों में वाराणसी में भाजपा के लिए सभाएं की और वोट मांगे। केंद्र सरकार में उत्‍तर प्रदेश से 13 मंत्री हैं। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर जो कि यूपी से राज्‍यसभा सांसद हैं लेकिन वे पूर्वी यूपी में प्रचार के दौरान नहीं दिखे। यहीं से भाजपा के सबसे ज्‍यादा 71 सांसद आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूपी में साथियों के साथ मिलकर 73 सीट जीती थी।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री नड्डा और ऊर्जा राज्‍य मंत्री पीयूष गोयल पिछले दो सप्‍ताह में ज्‍यादातर समय वाराणसी में ही रहे। ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले बनारस में प्रेस कांफ्रेंस और जनसभाएं कर रहे थे। मंत्रियों ने यहां पर प्रचार के साथ ही अपने मंत्रालय के विषयों से जुड़े मामलों को लेकर कर्इ लोगों से भी मुलाकात की। वित्‍तमंत्री जेटली ने कारोबारियों से मुलाकात की और उनसे सरकार के नोटबंदी के फैसले के बारे में बताया। नड्डा ने डॉक्‍टर्स से मुलाकात की तो स्‍मृति ईरानी महिलाओं के बीच गईं। बता दें कि वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तीन रोड शो और तीन रैलियां की हैं। इसके अलावा वे यहां पर गढ़वाघाट आश्रम और पूर्व पीएम लालबहादुर शास्‍त्री के घर भी गए थे। प्रचार के दौरान एक रात तो उन्‍होंने बनारस में ही बिताई।

वाराणसी जिले में कुल आठ विधानसभा सीटें हैं- शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, कैंटोनमेंट, शिवपुर, अजगरा, पिंडरा, रोहनिया और सेवापुरी। पांच सीटें -दक्षिणी, उत्तरी, कैंटोनमेंट, रोहनिया, सेवापुरी वाराणसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और इनमें से शहरी क्षेत्र की तीन सीटें -दक्षिणी, उत्तरी और कैंटोनमेंट भाजपा के पास है।

वाराणसी में रोड शो और जोरदार प्रचार के चलते प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के निशाने पर भी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश और उत्तर प्रदेश की बात तो बहुत दूर, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से किये गये अपने चुनावी वादों को भी अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं। उनकी वादाखिलाफी का नतीजा है कि जनता ने उन्हें गलियों की धूल चाटने को मजबूर कर दिया है।

First Published on March 7, 2017 8:05 am