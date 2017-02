उमर खालिद का विरेंद्र सहवाग पर हमला, कहा – वह भारत नहीं, BCCI के लिए खेले

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और छात्र नेता उमर खालिद ने कहा कि विरेंद्र सहवाग भारत के लिए नहीं बल्कि BCCI के लिए खेलते थे। उमर खालिद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, ‘विरेंद्र सहवाग BCCI के लिए खेलते थे, उन्होंने भारत को कभी रीप्रेजेंट नहीं किया। जो हजारों स्टूडेंट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे वे लोग भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नए भारत को बनाने के लिए समानता, न्याय और आजादी की जरूरत है।’

दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हो रहा विवाद उमर खालिद के नाम पर ही शुरू हुआ था। रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें उमर खालिद को भी बोलने के लिए बुलाया गया था। छात्रों और संगठनों के दबाव में कार्यक्रम नहीं हुआ। ना ही उमर खालिद दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। लेकिन उसके अगले दिन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) ने विरोध प्रदर्शन किया। उस बीच AISA और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई।

इसके बाद सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स अपना विरोध और समर्थन जताने लगे। इसी बीच कारगिल में शहीद एक जवान की बेटी गुलमेहर कौर के फेसबुक पोस्ट पर बवाल खड़ा हो गया। गुलमेहर ने ABVP के खिलाफ फेसबुक पोस्ट किया था। फिर लोगों ने गुलमेहर की एक पुरानी फोटो शेयर करके उनको निशाने पर ले लिया। उस फोटो में गुलमेहर कहती हैं कि उनके पिता की जान पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने ली थी। उस फोटो का मजाक विरेंद्र सहवाग ने भी उड़ाया था। हालांकि, उसके लिए सहवाग को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी।

बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 1, 2017 8:31 am