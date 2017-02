उद्धव ठाकरे बोले- महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव, बीएमसी इलेक्शन के बाद करेंगे समर्थन वापसी का फैसला

बीएमसी चुनावों में भाजपा से अलग होकर मैदान में उतरी शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है और ऐसे संकेत दे रही है कि वह राज्य सरकार को दिया समर्थन वापस भी ले सकती है। इतना ही नहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो यह तक कह दिया कि उन्हें निकट भविष्य में मध्यावधि चुनाव नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने न्यूज चैनल एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा, “जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार लोगों को परेशान कर रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। केंद्र ने नोटबंदी करके लोगों का बुरा हाल कर दिया। कई लोगों की रोजी-रोटी चली गई, कुछ लोग जान तक गंवा बैठे।”

उद्धव ठाकरे ने यह भी संकेत दिए कि बीएमसी चुनावों के बाद पार्टी बीजेपी से समर्थन वापस ले सकती है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में बीएमसी चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद इसपर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव 21 फरवरी को होने हैं। बीजेपी और शिवसेना ने 2014 का विधानसभा चुनाव बिना गठबंधन के लड़ा था। चुनाव में बीजेपी को शिवसेना से अधिक सीटें मिली थी, बाद में दोनों के सहयोग से गठबंधन सरकार बनी।

शिवसेना लगातार भाजपा पर निशाने साध रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के रेनकोट वाले बयान को लेकर भी शिवसेना ने सामना में लिखा था कि पीएम को “बाथरूम छाप” राजनीति बंद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के उत्‍तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं की कुंडलियां निकालने के बयान पर भी ‘सामना’ में कटाक्ष किया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 8:19 am