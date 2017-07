पाक सेना की फायरिंग में शहीद हुए भारतीय जवानों के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, बोले- पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जंग का वक्त

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को पाकिस्तानी की ओर से फिर सीजफायर उल्लंघन किया गया। संघर्ष विराम में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी की इस हरकत को लेकर पूरे देश में रोष का माहौल है। वहीं, शहीद जवानों के परिवारवाले और दोस्त भी पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई स्नाइपर फायरिंग में जम्मू-कश्मीर राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों के नाम लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत है।

राइफलमैन सतीश भगत के पड़ोसी ने कहा, “सुरक्षाबल असाधारण रूप से अच्छे तरह काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं, लेकिन यह वक्त पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का है।” शहीद जवानों के परिवारों में मातम का माहौल है। लांस नायक रंजीत सिंह की मौत पर उनके परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। पाकिस्तान की ओर से आए दिन सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि भारतीय फौज इन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है, लेकिन पाक सेना फिर भी अपनी हरकतों से बाज आती हुई नजर नहीं आ रही है।

