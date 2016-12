चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुज़फ्फरनगर में ताकत दिखाएंगे बेटे अजित सिंह, सपा-कांग्रेस को छोड़ सभी विपक्षियों को भेजा न्योता

22 दिसंबर को अपने एक कार्यक्रम के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह ने जेडीयू, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और जेडीएस को न्योता दिया है। वहीं जेडीयू के शरद यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी फोन किया है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह का जन्मदिन मनाकर सभी पार्टियां यूपी में चुनावी गठबंधन की तैयारियों में जुटी हैं और सीटों का बंटवारा कर अलग-अलग संदेश भेजना चाहती हैं।

आरएलडी नेता अजित सिंह ने मुजफ्फरनगर को उस जगह के लिए चुना है जहां सभी राजनेता जुटेंगे। इस कार्यक्रम में जेडीयू नेता शरद यादव, केसी त्यागी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, जेडीएस सुप्रीमो देवगौड़ा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को न्योता न देकर अजित सिंह ने संभावित गठबंधन के लिए अपने चुनावी इरादे साफ कर दिए हैं।

इसके अगले दिन शरद यादव अपने दिल्ली स्थित आवास में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जहां उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह पर लिखी एक किताब का हिंदी संस्करण रिलीज करेंगे। मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा यादव ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और आईएनएलडी के ओमप्रकाश चौटाला को न्योता भेजा है। इकनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए अजित सिंह ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के कारण लोकसभा चुनाव के कैंपेन से ध्यान हटाने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी के किसान नोटबंदी और मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत परेशानियां झेल रहे हैं।

पश्चिमी यूपी की राजनीति पर जाट और मुस्लिमों का दबदबा है और यही मुलायम को मजबूर करेगा कि वह किसी अन्य पार्टी का सहारा लें। इसके अलावा आरएलडी भी बीजेपी से जाट-किसान का वोट बैंक छीनने की कोशिश करेगी ताकि वह मुस्लिमों के साथ चुनावी संयोजन बना सके। जब अजित सिंह से पूछा गया कि उन्होंने मुलायम सिंह को न्योता क्यों नहीं दिया दिया तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने एेसी एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें हमने उन्हें न्योता दिया था। वहीं दूसरी ओर शरद यादव के दूसरे नेताओं से साफ बेहतर संबंध हैं और उनकी मेहमानों की लिस्ट में अजित सिंह का भी नाम है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि किसानों की दुर्गति करने वाली मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साथ आना जरूरी है और हम उसी का प्रयास कर रहे हैं।

