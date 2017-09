टाइम्स नाउ ने आईएसआईएस से जुड़ी रिपोर्ट में दिखाई शेहला रशीद, कन्हैया कुमार की फोटो, हुआ विरोध

समाचार चैनल टाइम्स नाउ ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ी एक रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं कन्हैया कुमार और शेहला रशीद की तस्वीरें दिखाने के बाद विवादों से घिर गया है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने ट्विटर पर टाइम्स नाउ पर इस कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स नाउ के मार्निंग न्यूजआवर शो में गुरुवार (21 सितंबर) को सीताराम येचुरी, पिनारायी विजयन, शेहला रशीद और कन्हैया कुमार की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि “आतंकवादी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नौजवानों को बरगला रहे हैं और वास्तव में उन्हें अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि पिष्टपेषण करने वाले क्या ये समझ पाएंगे कि हालत कितनी गंभीर है?” सीताराम येचुरी राज्य सभा सांसद और सीपीएम के महासचिव हैं। पिनारायी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। कन्हैया कुमार छात्र संगठन एआईएसएफ से जुड़े हुए हैं।

टाइम्स नाउ केरल के कुछ नौजवानों के कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की रिपोर्ट पर बहस करा रहा था। टाइम्स नाउ ने दावा किया कि केरल का 24 वर्षीय युवक नजीब 16 अगस्त को केरल से आईएस में शामिल होने के लिए निकला था। उसने कुछ हफ्ते बाद अपनी मां से सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए कहा। उसने कथित तौर पर टेलीग्राम पर 26 अगस्त को अपनी मां को संदेश भेजकर बताया कि वो आईएस में शामिल हो चुका है। टाइम्स नाउ ने नजीब के आईएस में कथित तौर पर शामिल होने खबर को परोक्ष रूप से विजयन, येचुरी, कन्हैया और शेहला से जोड़ दिया।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शेहला रशीद ने ट्वीट किया, “तीसरे दर्जे का चैनल टाइम्स नाऊ पी विजन, सीताराम येचुरी, कन्हैया कुमार और मेरी फोटो चला रहा है!” शेहला ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिस नजीब पर टाइम्स नाउ डिबेट करा रहा है वो जेएनयू का लापता छात्र नजीब नहीं है। एक अन्य ट्वीट में शेहला ने लिखा, “ये कहने की कोशिश कर के कि हम लोग आईएसआईएस से जुड़े हैं, टाइम्स नाउ हमारी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। ये शर्मनाक और आपराधिक है।”

3rd rate channel @TimesNow running photos of @vijayanpinarayi, @SitaramYechury, @kanhaiyajnusu & me!!

Note: This is NOT JNU’s Najeeb! pic.twitter.com/Lc1nYduROx

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) September 21, 2017