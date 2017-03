अमेरिका में भारतीयों पर हमले पर संसद में चिंता

लोकसभा में आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, बीजद, अकाली दल समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने अमेरिका में भारतीयों पर हमलों की हालिया घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई और सरकार से जरूरी कदम उठाने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। सरकार ने इस विषय पर अगले सप्ताह विस्तृत बयान देने का आश्वासन दिया। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या और भारतीय मूल के लोगों पर हमलों की ताजा घटनाओं का जिक्र किया और सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस विषय पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विषय पर कहा कि सरकार की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सरकार अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर अगले सप्ताह सदन में विस्तृत बयान देगी। इससे पहले शून्यकाल में कांगे्रस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हमले, उन्हें देश छोड़ने की धमकी मिलना चिंता की बात है और सरकार इस मामले में चुप है। राजग सरकार के पास इस मुद्दे से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नये प्रशासन के काबिज होने के बाद से इस तरह के घृणा अपराध वाले हमले बढ़े हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चुप क्यों है। वह (प्रधानमंत्री) हर बात पर ट्वीट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अस्वस्थ हैं और सदन में नहीं आ रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को इस बारे में बयान देना चाहिए। अमेरिका के कन्सास में कुछ दिन पहले एक अमेरिकी ने भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोटला पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि ‘यहां से वापस जाओ।’ इस हमले में श्रीनिवास की मौत हो गई। इसी तरह का दक्षिण कैरोलिना में भारतीय मूल के हर्निश पटेल की की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

पिछले हफ्ते केंट शहर में सिख युवक दीप राय पर हमला हुआ था। इस विषय पर तृणमूल कांगे्रस के सौगत राय ने भी शून्यकाल में कहा कि ये घटनाएं अमेरिका में लगातार चलाए गए घृणा अभियान का नतीजा हैं जो नई सरकार के आने के बाद घटी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर इस विषय पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस विषय में हस्तक्षेप की मांग की और उम्मीद जताई कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग इन घटनाओं पर भारत की तरह विरोध जताएंगे। बीजद के भर्तृहरि महताब ने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में रंग को लेकर लोगों में घृणा की भावना का इतिहास रहा है और नस्लीय हमले इनका ही नतीजा हैं।

अकाली दल के प्रेमसिंह चंदूमाजरा ने कहा कि अमेरिका में नई सरकार आने से पहले भी खासतौर पर सिख समुदाय के लोगों पर हमलों के मामले सामने आते रहे हैं। माकपा के मोहम्मद सलीम ने कहा कि अमेरिका में चुनाव से पहले इस तरह का घृणा अभियान चलाया गया और स्थानीय लोगों में ऐसी भावना घर कर गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अमेरिका को वार्ता के लिए दबाव बनाना चाहिए और आमने सामने इस विषय पर बात करनी चाहिए। अन्नाद्रमुक के एम थंबिदुरई ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर भारतीयों को सुरक्षा दी जानी चाहिए।

First Published on March 10, 2017 1:24 am