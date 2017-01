बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने मंच से कहा- भारतीय मीडिया बिकाऊ, पाकिस्तानी लेखक तारिक फ़तेह ने दिया करारा जवाब

फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी के बीच तकरार हो गई। दोनों हस्तियों को यूनिवर्सिटी में ‘पत्रकारिता और भारतीय लोकतंत्र’ के विषय पर पत्रकारिता के छात्रों से रूबरू होने लिए आमंत्रित किया था। इसी दौरान मीनाक्षी लेखी ने मंच से यह कह दिया कि भारतीय मीडिया बिकाऊ है। उन्होंने आगे कहा, “मीडिया का काम मैसेंजर के नाते सिर्फ सच दिखाना है” बीजेपी सांसद ने पत्रकारों पर भ्रष्टाचार और अपने खिलाफ अर्नगल खबर छापने के आरोप भी लगाए।

वहीं मीडिया को लेकर मीनाक्षी लेखी की बात पर तारिक फतेह बिगड़ गए और उन्होंने बीजेपी सांसद को करारा जवाब दिया। तारिक फतेह ने लेखी की ओर रुख करते हुए कहा, “वे पेशे से वकील हैं। वकील पैसे मिलने पर कातिल का भी बचाव करते हैं। ऐसा ही वे मीडिया के बारे में सोचती हैं, जो सरासर गलत हैं” फतेह ने आगे कहा, ‘भारतीय मीडिया की छवि साफ है और ये दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार की गई है। जहां हमें छात्रों को कुछ सकारात्मक बातें बतानी चाहिए वहीं यहां पूरे पत्रकारिता जगत को भ्रष्ट बताया जा रहा है, जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा है।’

वहीं तारिक फतेह के बीच में बोलने पर मीनाक्षी लेखी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, “उन्हें(तारिक फतेह) इतना शिष्टाचार तो दिखाना चाहिए कि कोई बोल रहा हो तो बीच में न बोलें।” वहीं यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लेखक मधु किश्वर भी मौजूद थी। उन्होंने भी मीडिया की भूमिका पर कटाक्ष किया और कहा कि पत्रकार राजनेताओं से लाभ लेते हैं इसलिए वह तटस्थ न होकर पक्षपाती खबरें दिखाते हैं।

देखें वीडियो

First Published on January 17, 2017 10:41 am