आज खत्म होगा तमिलनाडु का संकट ? चेन्नई पहुंचेंगे गवर्नर, शशिकला से मिलेंगे

तमिलनाडु के गवर्नर विद्यासागर राव आज यानी गुरुवार (9 फरवरी) को चेन्नई पहुंचेंगे। उनके 1.30 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद वह सीधा AIADMK की महासचिव वीके शशिकला से मिलने जाएंगे। शशिकला के अलावा वह पार्टी के बाकी विधायकों से भी मिलेंगे। इससे पहले बुधवार को शशिकला ने 131 विधायकों को बस में बैठाकर एक होटल भेज दिया था। इसपर शंका जताई जा रही थी कि शशिकला ने यह कदम डरकर उठाया है। ताकि कोई भी विधायकों को अपनी तरफ मिलाने के लिए किसी प्रकार का लालच ना दे सके।

इसके अलावा AIADMK के कुछ सांसद दिल्ली भी पहुंचे थे। खबर यह भी है कि ये सभी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके मामले में हस्तक्षेप के लिए कहेंगे। राव पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु से बाहर थे। वह मुंबई गए हुए थे।

तमिलनाडु में इस वक्त AIADMK का शासन है। जयललिता के निधन के बाद पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं जयललिता की करीबी शशिकला को पार्टी के महासचिव का पद दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद खबरें थीं कि शशिकला मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन बाद में पार्टी में शशिकला के खिलाफ आवाज उठने लगी। बाद में पनीरसेल्वम ने भी कहा कि शशिकला की धमकी के बाद उन्होंने पद छोड़ा था।

अब क्या होगा ? फिलहाल गवर्नर के पास तीन रास्ते हैं। पहला यह कि वह पनीरसेल्वम को बहुमत साबित करने के लिए कहें। दूसरा यह कि वह शशिकला को बहुमत साबित करने के लिए कहें। तीसरा यह कि वह विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन की मांग करें।

First Published on February 9, 2017 11:02 am