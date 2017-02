तमिलनाडु फ्लोर टेस्ट लाइव अपडेट: DMK ने लगाए पनीरसेल्वम के सपोर्ट में नारे, पुलिस ने पत्रकारों को अंदर जाने से रोका

11.28: तमिलनाडु एसेंबली के स्पीकर पी ध्यानपाल ने कहा कि सभी विधायकों को उनकी तरफ से पूरी सुरक्षा दी जाएगी।

11.26: AIADMK के ओ पनीरसेल्वम के सपोर्ट में खड़े विधायकों ने सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करवाने की मांग रखी।

11.20: पुलिस ने मीडिया को तमिलनाडु एसेंबली में जाने नहीं दिया। इसको लेकर वहां बहस हुई।

11.00 : पलानीसामी ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा। इसके बाद DMK ने ओ पनीरसेल्वम के सपोर्ट में नारे लगाने शुरू कर दिए।

10.31: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने मजदूर नेता सिंग्रेवेलकर को श्रद्धांजलि दी। उनका 158 वां का जन्मदिन था।

10.20: कांग्रेस ने पलानीसामी के खिलाफ वोट करने का फैसला किया। इसकी जानकारी TNCC प्रमुख एसयू थिरऊनवासकर ने दी।

10.07: कांग्रेस विधायक तमिलनाडु असेंबली पहुंच गए।

बैकग्राउंड:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए गवर्न की तरफ से 15 दिन का वक्त दिया गया था। उनका दावा था कि एआईडीएमके के 124 विधायक उनके सपोर्ट में हैं। इदाप्पडी के पलानीस्वामी को शशिकला को जेल होने के बाद सीएम पद दिया गया था। वह शशिकला के विश्वासपात्र हैं। शशिकला सजा होने से पहले ही मुख्यमंत्री बन जाती लेकिन उनका रास्ता ओ पनीरसेल्वम ने रोक दिया। पनीरसेल्वम जयललिता के करीबी थे। जयललिता के निधन के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया था । लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने इस्तीफा देकर शशिकला को पद सौंपने की बात कही। लेकिन बाद में पनीरसेल्वम ने विरोधी रुख अपनाते हुए कहा कि शशिकला की धमकी की वजह से उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा था।

First Published on February 18, 2017 11:00 am