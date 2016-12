तमिलनाडु: मुख्य सचिव के घर 24 घंटे चली छापामारी खत्म, 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना बरामद

तमिलनाडु के प्रधान सचिव पी राम मोहन राव के घर करीब 24 घंटे चली आयकर विभाग की छापेमारी गुरुवार सुबह खत्म हो गई। छापेमारी से आयकर विभाग ने 30 लाख रुपए की नकदी और 5 किग्रा सोना बरामद किया है। इसके अलावा बुधवार सुबह शुरू हुई इस छापेमारी में 40 दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार (21 दिसंबर) तमिलनाडु के प्रधान सचिव पी राम मोहन राव के बेटे और अन्य संबंधियों के खिलाफ कर चोरी मामले में जांच के लिए एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहन राव के बेटे ने 5 करोड़ रुपए की गुप्त आय की बात कबूल भी की।

तमिलनाडु और पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर की गई यह छापेमारी बुधवार सुबह छह बजे शुरू हुई थी। छापेमारी राव के ऑफिस पर भी की गई। बता दें कि सीआरपीएफ और तमिलनाडु पुलिस के जवान भी रेड के दौरान वहां मौजूद थे। इस साल की शुरुआत में ही तमिलनाडु सरकार ने राव को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छापेमारी राव के बेटे और रिश्तेदारों पर लगे टैक्स चोरी के आरोप के मद्देनजर की गई थी। बता दें कि हाल ही में तीन व्यापारी जे शेखर रेड्डी, श्रीनिवासालु और प्रेम के यहां से 177 किग्रा गोल्ड और 96 करोड़ रुपए के 500 और 1000 के पुराने नोट साथ ही 34 करोड़ रुपए की नई करेंसी बरमाद की थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पी राम मोहन राव के घर पर आयकर विभाग के छापे की आलोचना करते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जाने वाली ऐसी ‘‘अनैतिक और बदले की कार्रवाई’’ शीर्ष लोकसेवक की साख को कम करती है। ममता ने एक बयान में कहा, ‘‘ऐसी बदले की भावना से भरी, अनैतिक और तकनीकी रूप से गलत कार्रवाई क्यों? क्या यह सिर्फ संघीय ढांचे में गड़बड़ पैदा करने के लिए है? वे अमित शाह और अन्य पर छापा क्यों नहीं मारते?’’

“5000 रुपये से ज़्यादा के पुराने नोट जमा करने पर KYC खाताधारकों से नहीं होगी पूछताछ”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 9:26 am