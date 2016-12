खुले में शौच करने वालों के साथ लें Selfie, जीते 500 रुपए का इनाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सेलिब्रेटिज द्वारा स्वच्छता को लेकर मुहिम चलाने के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय लोग भी अब अपने स्तर पर अभियान चलाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले की चांडोल पंचायत ने खुले में शौच करने वालों से निपटने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है कि खुले में शौच करने वाले व्यक्ति के साथ सेल्फी लेने वाले को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत प्रशासन ने स्वच्छता की मुहिम शुरू की थी। इसमें ग्राम पंचायत ने खुले में शौच को लेकर एक प्रस्ताव रखा। दरअसल इसके पीछे उनकी मंशा है कि खुले में शौच करने वाले की फोटो लेने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होगी और वह ऐसा करने से बचेगा। पंचायत ने इस पर मुहर लगा दी है। अगले साल अप्रैल से यह फैसला लागू हो जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले साल भी इस पंचायत ने कुछ इसी तरीके की अनोखी मुहिम चलाई थी। बुलढाणा जिले के चिखली तहसील के 5 गावों की पंचायतों ने एचआईवी को मात देने के लिए बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के तहत शादी से पहले लड़के-लड़की का एचआईवी टेस्ट कराना होगा और जो एचआईवी टेस्ट में पास होगा, उन्हीं की शादी की होगा। शादी करने से पहले लड़के या लड़की को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपने खून की एचआईवी जांच करनी होगी और सर्टिफिकेट लेना होगा, इस तरह भावी पीढ़िया एचआईवी मुक्त होगी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने जिस अभियान को तेजी के साथ चलाया था वह मिशन अभी भी बहुत दूर है। इस अभियान के तहत 2019 के अंत तक भारत को खुले में शौच से मुक्त (open defecation-free) बनाने की बात कही गई थी। हालांकि सितंबर महीने में आए आकड़ों के मुताबिक यह मिशन अभी भी दूर हैं, कुल 4, 041 शहरों में से केवल 141 शहर और कुल 6.08 लाख गांवों के छठवें से भी कम को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ODF का सिर्फ 16 पर्सेंट और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 3.5 पर्सेंट टारगेट अब तक पूरा किया गया है।

गुजरात के नर्मदा जिले में लोग शौचालयों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, जानिए क्यों

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 10:35 am