भारत में भीख मांगने को मजबूर हुआ रूसी टूरिस्ट, मदद को आगे आईं सुषमा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तमिलनाडु के एक मंदिर के सामने भीख मांग रहे रूसी टूरिस्ट को मदद देने का वादा किया है। स्वराज ने ट्वीट कर रूसी टूरिस्ट इवनगेलीन को मदद देने की बात कही है। दरअसल रूसी नागरिक इवनगेलीन का एटीएम पिन लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से उसे पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ी।

विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘इवनगेलीन, आपका देश रूस भारत का अच्छा दोस्त है. चेन्नई में मेरे अधिकारी आपकी मदद करेंगे।’ तमिलनाडु घूमने आए 24 साल के इवनगेलीन को उस वक्त भीख मांगनी पड़ गई जब एटीएम पिन लॉक हो जाने की वजह से वह पैसे नहीं निकाल पाया। इसके बाद पैसों के लिए रूसी टूरिस्ट तमिलनाडु के कांचीपुरम में कुमारकोट्टम श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के सामने अपनी कैप को सामने रख कर भीख मांगने लगा।

Evangelin – Your country Russia is our time tested friend. My officials in Chennai will provide you all help. http://t.co/6bPv7MFomI

