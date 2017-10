गीता के मां-बाप को तलाशने वाला पाएगा 1 लाख रुपए का इनाम, सुषमा स्वराज ने लोगों से की भावुक अपील

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से भारत लौटी गीता के मां-बाप को तलाश करने की मुहिम तेज कर दी है। सुषमा स्वराज ने जनता से गीता के परिजनों को तलाशने में मदद करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गीता के मां-बाप को मिलवाएगा उसे एक लाख रुपये इनाम में दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि गीता के पाकिस्तान से वापस आने पर कई जोड़ों ने उसके माता-पिता होने का दावा किया था, लेकिन उनके दावों की पुष्टि नहीं हो पाई थी।

सुषमा ने रविवार को एक विडियो संदेश जारी किया है। जिसमें गीता भी उनके साथ खड़ी है। विडियो में उन्होंने कहा, ‘आज मैं अपने देशवासियों के सामने बहुत भारी मन से अपील कर रही हूं। मेरे साथ गीता खड़ी है यह न बोल सकती है न सुन सकती है। यह वही लड़की है जो 10-12 वर्ष पहले पाकिस्तान पहुंच गई थी, कैसे पहुंची यह रहस्य है, अगर यह बोल पती तो बता देती।’

