सूर्य ग्रहण 2017: 26 फरवरी को होगा इस साल का पहला ग्रहण, जानिए 2017 में और कब-कब होगा ऐसा

साल 2017 अंतरिक्ष की कई खगोलीय घटनाओं का गवाह बनेगा। खगोल विज्ञानियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल ग्रहण की चार घटनाएं होंगी। इनमें से दो सूर्य ग्रहण और दो चन्द्र ग्रहण है।

2017 में कब-कब है ग्रहण?

साल 2017 का पहला ग्रहण जो कि एक चन्द्र ग्रहण था 11 फरवरी को ही समाप्त हो चुका है। जबकि 26 फरवरी को साल 2017 का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इसके बाद आंशिक चन्द्र ग्रहण का योग 7 अगस्त को बना रहा है। इस साल अगस्त में ही एक पूर्ण सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है जो कि बेहद खास है, अमेरिका में ये सूर्य ग्रहण Great American Eclipse के नाम से मशहूर हो रहा है। क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप से ही इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का पूरा नज़ारा देख पाना संभव हो सकेगा। अमेरिका की कई ज्योग्राफिकल साइट्स पर अभी से ही इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।

भारत में पहले सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है ?

भारत में 26 फरवरी को होने वाले सूर्य ग्रहण की शुरूआत शाम 5 बजकर 40 मिनट पर होगी, लेकिन इस आंशिक सूर्य ग्रहण को भारत में पहली बार शाम 6 बजकर 45 मिनट पर ही देखा जा सकेगा, रात 8 बजकर 28 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपनी अधिकतम अवस्था में होगा। सूरज की ऐसी खगोलीय स्थिति मात्र 1 मिनट 22 सेकेंड ही रहेगी। रात 10 बजकर 01 मिनट पर सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाएगा।

कैसे देखें सूर्य ग्रहण?

वैज्ञानिक बहुत पहले से ही नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण देखने की मनाही कर चुके है। इसलिए सूर्य ग्रहण देखने के लिए वैज्ञानिकों से प्रमाणित टेलिस्कोप का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा विशेष चश्मे जिनमें की अल्ट्रावॉयलेट किरणों को रोकने की क्षमता हो का इस्तेमाल करें। सूर्य ग्रहण देखने के लिए सोलर फिल्टर भी उपयोग में लाया जा सकता है। अगर आप सूर्य ग्रहण की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको हाई रेजूलेश्नस वाले कैमरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

2018 के ग्रहण की भी जान लें तारीख

अगर किसी कारणवश आप 26 फरवरी का सूर्य ग्रहण ना देख पाते हैं तो फिक्र ना करें। सूर्य ग्रहण देखने के कई मौक़े अभी हैं। साल 2018 में 3 आंशिक सूर्य ग्रहण और दो पूर्ण चन्द्र ग्रहण का योग बना रहा है। 2018 में पहला पूर्ण चन्द्र ग्रहण 31 जनवरी को होगा। इसके बाद 15 फरवरी को आंशिक सूर्य ग्रहण का योग है, 13 जुलाई को फिर से आंशिक सूर्य ग्रहण है। जबकि 27/28 जुलाई की रात को पूर्ण चन्द्र ग्रहण है। साल 2018 का आखिरी ग्रहण 11 अगस्त को होगा जब पृथ्वीवासियों की नज़र में सूर्य का कुछ हिस्सा छुप जाएगा।

