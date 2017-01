सुप्रीम कोर्ट में वकील के एक शब्द पर भड़क गए जज साहबान, माफी मांगने के बावजूद नहीं करने दी बहस

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को माहौल कुछ गर्मा गया। एक सीनियर वकील ने बहस के दौरान ‘ब्लडी’ शब्द का इस्तेमाल किया। जिसको सुनकर जज साहबान ने उन्हें आगे बहस ही नहीं करने दी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में क्रिकेट बोर्ड में बदलाव के लिए डाली गई एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उसके दौरान सीनियर वकील ने ‘ब्लडी’ शब्द का इस्तेमाल किया। इसपर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वह आगे सुनवाई नहीं होने देंगे। इसके अलावा वहां मौजूद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने कहा कि ऐसी भाषा को स्थानीय कोर्ट में भी कोई वकील इस्तेमाल नहीं करता। सीनियर वकील ने कई बार माफी भी मांगी लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन्हें माफ नहीं किया। जस्टिस दीपक मिश्रा कहा, ‘माफी शब्द इसलिए होता है ताकि लोग अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोचें। हम लोग आज आपको नहीं सुनेंगे।’ इसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन सीनियर वकील को बैठने के लिए कह दिया था।

वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और किस्सा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जुड़े एक मामले की सुनावाई करते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच होने वाली नोक-झोंक को ‘महाभारत’ कहा। शुक्रवार (20 जनवरी) को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल चाहे जितनी मर्जी महाभारत करे लेकिन उसकी वजह से जनता यानी दिल्ली के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सीनियर वकील सीयू सिंह से कही। वह दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के लिए कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘उन लोगों को लड़ने दो, उनकी महाभारत होते रहने दो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।’

First Published on January 21, 2017 11:42 am