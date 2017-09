भारतीय स्टेट बैंक ने मेट्रो शहरों के लिए खातों की न्यूनतम बैलेंस राशि 5 हजार से घटाकर की 3 हजार रुपए

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में अपने मेट्रो शहरों के उपभोक्ताओं के लिए सराहनीय कदम उठाया है। बैंक ने न्यूनतम मासिक बैलेंस की रकम घटाकर तीन हजार रुपए कर दी है। यह रकम पहले पांच हजार रुपए हुआ करती थी। एसबीआई के मुताबिक, उसने मेट्रो और शहरी केंद्रों में एक ही श्रेणी में रखने का फैसला किया है। मेट्रो शहरों में मासिक औसत बैलेंस (एमएबी) को घटाकर तीन हजार रुपए कर दिया गया है। न्यूनतम बैलेंस न रख पाने पर शुल्क भी 20 फीसद से लेकर 50 फीसद तक संशोधित किए गए हैं।

State Bank of India reduces Monthly Average Balance (MAB) for accounts in metro centres to Rs.3,000.

— ANI (@ANI) September 25, 2017