महिला दिवस पर लोकसभा स्पीकर ने दी पार्टी, नाच-गाने के साथ-साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर भी हुआ मजाक

महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ से डिनर पार्टी दी गई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ लगभग सभी दलों की सांसद महिलाएं उपस्थित थीं। पार्टी में सभी महिला सांसदों ने आपस में होने वाली राजनीति को भुलाकर जमकर मस्ती की। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, डिनर में लगभग 80 महिला सांसद आई हुई थीं। पार्टी में गरबा, बांग्ला शायरी के साथ-साथ हंसी-मजाक सब कुछ हुआ। डिनर के अलावा यह कार्यक्रम लगभग 50 मिनट तक चला। वहां बीजेपी सांसद पूनम महाजन और कांग्रेस सांसद सुष्मिता डेब ने बताया कि दोनों लोकसभा में चाहे कितनी बहस करती हों लेकिन बाद में साथ में बैठकर कॉफी जरूर पीती हैं।

वहां महिला सांसद अपनी पार्टी के ही महिलाओं का मजाक बनाने से भी पीछे नहीं थीं। बीजेपी सांसद बिजोया चक्रवर्ती ने कहा कि वह एक शेर सुनाना चाहती हैं। इसपर पूनम महाजन ने कहा, ‘शेर है ? कहां से लाए आप? हमें तो सिर्फ गुजरात का शेर पता है।’ यहां पूनम महाजन नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही थीं क्योंकि बीजेपी नेता उनको ही गुजरात के शेर के नाम से बुलाते हैं।

कार्यक्रम में तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय ने गाना गाने के साथ-साथ कुछ ठुमके भी लगाए। लेकिन उनकी हिंदी उतनी ठीक नहीं थी। इसपर बीजेपी सांसद किरण खेर ने अपनी ही पार्टी से राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली से कहा, ‘आप इन लोगों को हिंदी नहीं सिखाते हो।’ रूपा गांगुली ने मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में द्रोपदी का रोल किया था।

अंत में वहां पर गरबा भी हुआ। उसमें गुजरात से आने वाली महिला सांसदों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के अंत में सुमित्रा महाजन ने चिल्लाते हुए कहा, ‘काम करते रहो और जब वक्त आए तो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहो।’ गौरतलब है कि उस वक्त तक मैटरनिटी लीव वाला बिल पास नहीं हुआ था। जिसे बाद में पास किया गया। अब महिलाओं को 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेंगी।

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 9:59 am