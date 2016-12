सपा विधायक लक्ष्मी गौतम का ‘बॉयफ्रेंड’ बोला-फोन उठाना बंद कर दिया तो झूठे केस में फंसाकर भिजवा दिया जेल

समाजवादी पार्टी से संभल जिले के चंदौसी से विधायक लक्ष्मी गौतम एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके कथित बॉयफ्रेंड मुकुल ने आरोप लगाए हैं कि विधायक उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रही थी और जब उसने लक्ष्मी का फोन उठाना बंद कर दिया तो उसने उसे जेल भिजवा दिया। आपको बता दें कि लक्ष्मी ने कुछ सालों पहले अपने पति पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह कपल एक दूसरे से अलग हो गया था। विधायक ने मुकुल के साथ संबंध होने से इनकार करते हुए कहा कि विपक्ष उनकी छवि खराब कर रहा है ताकि उन्हें 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव का टिकट न मिल पाए।

एमएलए की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद पुलिस ने शुक्रवार को लक्ष्मी से दुर्व्यव्हार करने के आरोप में मुकुल को गिरफ्तार कर लिया था। उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। चंदौसी के एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि शिकायत के मुताबिक मुकुल ने विधायक के साथ बदतमीजी की थी। उसे जेल भेजना जरूरी था ताकि वह दोबारा एेसा न करे। मुकुल फिलहाल जेल से बाहर हैं। उन्होंने टाइम्स अॉफ इंडिया को बताया, मुझे फंसाया जा रहा है, हम रिलेशनशिप में थे। लेकिन मेरा परिवार इसके खिलाफ था। जब मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया तो उसने मेरे खिलाफ झूठा केस दायर कर दिया।

जब टाइम्स अॉफ इंडिया ने एमएलए गौतम से बात की तो उन्होंने कहा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और कई लोगों के साथ फोटो खिंचाती हूं। मुकुल तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा था और लोगों से कहता था कि वह मेरे करीब है। उसने कई लोगों के पैसे भी एेंठे हैं। मैं इसी को लेकर उसे फोन कर रही थी। आपको बता दें कि गौतम के पूर्व पति दिलीप वार्ष्णेय ने कुछ वर्षों पहले मुकुल पर उनकी पत्नी का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त लक्ष्मी खुलकर मुकुल के पक्ष में खड़ी थीं, जिसके बाद मैंने केस वापस ले लिया।

2013 में लक्ष्मी गौतम ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें मारते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वह दोनों शादीशुदा नहीं थे बल्कि 2005 से लिव इन रिलेशनशिप में थे। 42 वर्षीय वार्ष्णेय ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी उनसे इसलिए अलग होना चाहती थीं क्योंकि मुकुल उसकी जिंदगी में था।

देखें विधायक और उनके पूर्व पति की लड़ाई का वीडियो ः

सपा विधायक के ब्वॉयफ्रेंड का आरोप- “फोन उठाना बंद कर दिया, तो झूठे केस में फंसा कर भिजवा दिया जेल’’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 10:41 am