11 मार्च को 5 राज्य के नतीजे आने से पहले ही देश से बाहर गईं सोनिया गांधी

जिस दिन पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देश में मौजूद नहीं रहेंगी। वे इलाज के लिए विदेश गई हैं। बीमार होने के कारण ही उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था। 1998 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी। उसके बाद से यह पहला मौका था, जब चुनाव के दौरान वे मैदान में नहीं दिखीं। हालांकि, मतदाताओं के नाम उन्होंने संदेश जारी किए। विदेश रवाना होने से पहले उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। उनकी गैरमौजूदगी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। कांग्रेस के सांसदों के साथ बजट सत्र की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को होने वाली सांसदों के बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। इसी तरह राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के आने के बाद कांग्रेस के विधायक दलों की योजना-रणनीति को लेकर फैसले लेने का काम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता करेंगे।

सोनिया गांधी पिछले सात महीने से पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं। सात महीने पहले उन्होंने वाराणसी में रोड शो किया था, जहां से उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार का सांकेतिक आगाज किया था। तब रोड शो के दौरान तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा था। हाल के विधानसभा चुनाव में वे 10 जनपथ स्थित अपने आवास से कामकाज देखती रहीं। इस नाते हाल के विधानसभा चुनावों को राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फैसला उनका था और इसके लिए प्रियंका गांधी ने रास्ता तैयार किया।

गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत कई अन्य बातचीत के लिए अधिकृत किए गए थे। पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसकी योजना तैयार की थी। विधानसभा नतीजे कांग्रेस को दोबारा खड़ी करने लायक रहे तो इससे राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर मुहर लग जाएगी। साथ ही, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मंडल में प्रियंका गांधी की भूमिका भी बनेगी।

First Published on March 10, 2017 1:44 am