संजय लीला भंसाली को पीटने वाली राजपूत कर्णी सेना का दावा- हमसे जुड़े हैं 7.64 लाख लोग, पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे का है संगठन

श्री राजपूत कर्णी सेना (SRKS) इन दिनों फिर से खबरों में है। ताजा मामला संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट के बाद सामने आया लेकिन यह सेना पहले भी विवादों में रही है। श्री राजपूत कर्णी सेना का निर्माण करते वक्त 11 उद्देशय रखे गए थे और कहा गया था कि सेना राजपूतों के हक की लड़ाई में सबसे आगे रहेगी। श्री राजपूत कर्णी सेना के लोगों का दावा है कि उनके पास 7.64 लाख के करीब सदस्य हैं। इसका निर्माण 2006 में किया गया था। संगठन का नाम कर्णा माता के नाम पर रखा गया जिनका राजस्थान में मंदिर भी है। बीकानेर के पास मौजूद वह मंदिर चूहों के लिए जाना जाता है।

2008 में भी सेना विवादों में आई थी। जब इन लोगों ने जोधा-अखबर का विरोध किया था। कहा गया था कि डायरेक्टर ने इतिहास को गलत तरीके से दिखाया है। इन लोगों का दावा था कि इतिहास के हिसाब से जोधा अखबर के बेटे की पत्नी थी। जबकि फिल्म में जोधा को अखबर की पत्नी बताया गया।

SRKS के अलावा राजपूतों के और भी कई संगठन मौजूद हैं। जिसमें श्री राजपूत सभा भी शामिल है। इसे 1939 में बनाया गया था। राजपूतों के लिए काम करने का दावा करने वाली SRKS के सदस्यों अपने आपको राजपूतों के लिए लड़ने वाले ‘पैदल सैनिक’ बताते हैं। इसमें शामिल सभी सदस्य 40 से कम उम्र के होते हैं। वहीं जो भी 40 से ऊपर का हो जाता है उसे SRKS के मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया जाता है।

किसने बनाया संगठन: यह संगठन लोकेंद्र सिंह कल्वी ने बनाया। वह दिवंगत कल्याण सिंह कल्वी के बेटे हैं। कल्याण सिंह कल्वी पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र शेखर की कैबिनेट में मंत्री थे। SRKS के निर्माण के वक्त कुल 11 प्रमुख उद्देश्य बनाए गए थे। इसमें राजपूतों की एकता को बनाए रखने के साथ-साथ 36 समुदायों के साथ सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बात की गई थी। राजपूती महिलाओं को शिक्षा देने और आत्मनिर्भर बनाने की बात को बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा राजपूतों को आरक्षण को भी उन्होंने मुद्दा बनाया था।

यह संगठन जयपुर और उसके आसपास के जिलों में फैला हुआ है। जिसमें पाली, चित्तोड़गढ़ और कोटा भी शामिल हैं। SRKS में अध्यक्ष पद के अलावा चार उपाध्यक्ष, चार महासचिव और चार सचिवों के पद भी हैं। SRKS से अलग होकर एक और संगठन भी बना। उन्होंने अपना नाम राजपूत यूथ विंग रखा।

First Published on January 30, 2017 11:11 am