शोभा डे ने रईस के शाहरुख़ खान से की अरुण जेटली की तुलना, नरेंद्र मोदी को बताया काबिल का ऋतिक रोशन

कॉलमनिस्‍ट शोभा डे ने बजट 2017-18 की तारीफ करते हुए अरुण जेटली को सुपरहीरो बताया है। साथ ही उनकी तुलना रईस मूवी में शाहरुख खान के किरदार से भी की। शोभा डे ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया में अपने कॉलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबिल मूवी का ऋतिक रोशन बताया। उन्‍होंने लिखा, ”देश में लोग बजट धमाका से उबर रहे हैं। मैं इसे रईस बजट कहूंगी क्‍योंकि इ समें काफी दक्ष तिकड़मे लगाई गई हैं। यदि आपके देखेंगे तो इसमें काफी मियांभाई डेयरिंग(साहस) था। साथ ही इसमें काफी बलि के बकरे और बकरियां भी हैं। वित्‍तीय सुपरहीरो अरुण जेटली ने सुरमा नहीं पहना। और उनका कुर्ता-पायजामा शाहरुख खान के पठानी सूट का मुकाबला भी नहीं कर सकती। लेकिन डायलॉगबाजी काफी प्रभावी थी।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा डे ने काबिल करार दिया। उन्‍होंने कहा कि वह अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से ज्‍यादा काबिल है। उनके लेख के अनुसार, ”जब बात कड़े फैसले की आती है तो नरेंद्र मोदी कहीं ज्‍यादा काबिल हैं। ऋतिक रोशन की फिल्‍म की तरह हमारे प्रधानमंत्री अपने कदम घातक कुशलता के साथ उठाते हैं। उनका दिमाग दुश्‍मनों का सामना करने में फिल्‍म के ऋतिक रोशन की तरह ही चतुराई से काम करता है। मोदी विपरीत स्थितियों को रौबदार तरह से दूर करते हैं। वे उनकी विजन की दुनिया को खत्‍म करने वाले गुंडों का सामना करने में एक कदम आगे रह‍ते हैं। मोदी की तरह ही फिल्‍म में ऋतिक रोशन की तीसरी आंख भी खुली रहती है।”

उन्‍होंने अपने कॉलम में डोनाल्‍ड ट्रंप का भी जिक्र किया। उनके लिए लिखा कि ट्रंप रईस के शाहरुख खान हैं या काबिल के देखने में असमर्थ ऋतिक रोशन। ट्रंप दुनिया के मियांभाईयों के पीछे पड़े हैं लेकिन क्‍या उनके पास उनकी तरह डेयरिंग है? या फिर वे ब्‍लीच चेहरे और भूरे बालों वाले ‘बनिया’ हैं? क्या वे वह देख सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं?

First Published on February 5, 2017 10:59 am