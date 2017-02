‘बाथरूम में रेनकोट’ वाले बयान पर शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला- आपने तो बिना पानी के ही सबको नहला दिया

पीएम नरेंद्र मोदी। PTI Photo by Manvender Vashist

शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार (9 फरवरी) को एक रैली में कहा कि पीएम ने बिना साबुन के छाग पैदा करके सबको चमका दिया। नोटबंदी का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा, ‘वे (मनमोहन सिंह) रेनकोट पहनकर रहते थे, नहाते वक्त पानी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप (मोदी) ने तो बिना पानी के ही सबको नहला दिया। आपने बिना साबुन के छाग निकालकर सबको चमका दिया।’ ठाकरे ने यह बात मुंबई में होने वाले निगम चुनाव की एक चुनावी रैली के दौरान कही।

दरअसल, मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा था, ‘बाथरूम में रेनकोट पहनकर नाहने की कला तो सिर्फ डॉक्टर साहब के पास थी।’ दरअसल, मोदी कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए इस बात पर आए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए फिर भी उनपर कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह 30-35 साल तक देश के बड़े आर्थिक फैसले लेने वाले लोगों के समूह में बने रहे थे।

First Published on February 10, 2017 10:59 am