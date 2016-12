कांग्रेस ने दस्तावेज के हवाले से पीएम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, शीला दीक्षित ने अपना नाम आने पर उठाए प्रमाणिकता पर सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से 24 दिसंबर 2016 को एक लिस्ट की फोटो ट्वीट की थी। कांग्रेस ने लिस्ट के हवाले से दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सहारा समूह से 40 करोड़ रुपये की ‘रिश्वत’ ली थी। वहीं दूसरी तरफ ट्वीट की गई लिस्ट में शीला दीक्षित का नाम भी दिखा था। लिस्ट में शीला दीक्षित के नाम के आगे भी एक करोड़ लिखा हुआ था। इसके मुताबिक, दिल्ली की सीएम को 23 सितंबर 2013 को एक करोड़ रुपये दिए गए थे।

इसी मुद्दे पर शीला दीक्षित से एक्सप्रेस ग्रुप ने बातचीत की। दिल्ली की सीएम ने इस लिस्ट की प्रमाणिक्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “मैंने लिस्ट देखी नहीं है ऐसे में उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यह सब बातें अफ्वहों पर आधारित हैं। मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं” वहीं जब उनसे सूची की प्रमाणिकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सूची में किसी ने कई लोगों के बारे में लिखा है, इसमें कई सारे नाम है और भगवान जाने वह किसने लिखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने भी इस सूची की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए थे।

वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट राज बब्बर से भी एक्सप्रेस ग्रुप ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी मिलते ही वह शीला दीक्षित से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा ट्वीट की गई इस सूची को ही आधार मानकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लगभग एक महीने पहले ही पीएम मोदी पर आरोप लगाए थे कि उन्हें गुजरात के सीएम पद पर रहते हुए बिरला और सहार ग्रुप से रिश्वत मिली थी। वहीं सुप्रीप कोर्ट ने भी इस डॉक्युमेंट की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े किए थे और कहा था इसके आधार पर कोई सुनवाई नहीं शुरु की जा सकती।

देखें वीडियो

First Published on December 25, 2016 7:31 am