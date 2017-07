सुनंदा पुष्कर हत्या: सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के खिलाफ शशि थरूर के सौतेले बेटे ने किया कोर्ट का रुख

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सौतेले बेटे शिव मेनन ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए अदालत का रुख किया है।

बता दें कि स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत की अदालत की निगरानी में सीबीआइ नेतृत्व वाली एसआइटी जांच के लिए याचिका दी है। सुनंदा की पूर्व की शादी से हुए उनके बेटे मेनन की अर्जी पर 24 जुलाई को न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी की अध्यक्षता वाली पील्ल के समक्ष सुनवाई होगी। सुनंदा की मौत के संबंध में जांच की मांग करते हुए स्वामी की लंबित याचिका में ही वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने अर्जी दायर की है।

सुनंदा के बेटे ने अनुरोध किया है कि अदालत मामले और इसकी कार्यवाही के बारे में स्वामी और उनके वकीलों पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडया पर पोस्ट करने से रोक लगाए। याचिका में स्वामी और उनके वकीलों से मामले में जांच को लेकर सूचनाएं मीडिया और सार्वजनिक तौर पर साझा करने से रोक लगाने की मांग की गई है। मेनन ने अपनी अर्जी में पुलिस को अदालत में अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और अगर निर्देश हो तभी मामले में पक्षों को इसे देने की मांग की है। इसमें पुलिस को समयबद्ध तरीके से अपनी जांच पूरी करने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जुलाई को हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में जांच की स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था ।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 23, 2017 2:53 am