पचास साल बाद भी नहीं बदला जम्मू-कश्मीर, 2011 में हिंदू-मुस्लिम की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1961 जैसी

ZEESHAN SHAIKH| जम्मू कश्मीर की जनगणना रिपोर्ट में सामने आया है कि पचास साल पहले वहां जिस धर्म का जनसंख्या में जितना अनुपात था उतना ही पचास साल बाद भी रहा। उसमें कोई बढ़त या फिर कमी नहीं हुई। आंकड़ों के मुताबिक, 1961 में वहां मुसलमानों की जनसंख्या 24.32 लाख थी जिसका राज्य की कुल जनसंख्या में 68.31 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं हिंदुओं की जनसंख्या 10.13 लाख थी जो कि कुल जनसंख्या का 28.45 प्रतिशत थी। उस वक्त राज्य की कुल जनसंख्या 35.60 लाख थी। लगभग 50 साल बाद 2011 में आई जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या 125.41 लाख हो गई थी। उसमें 85.67 लाख मुस्लिम धर्म के थे यानी कुल जनसंख्या के 68.31 प्रतिशत। जैसे की 1961 में थे। वहीं 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 35.66 लाख तक पहुंच गई। कुल जनसंख्या का 28.43 प्रतिशत।

अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो 1941 में वहां मुसलमानों की जनसंख्या 72.41 प्रतिशत और हिंदुओं की 25.01 प्रतिशत थी। लेकिन उसके बाद से 1981 तक वहां के मुसलमानों की जनसंख्या में लगातार गिरावट होती गई। 1981 में मुसलमानों का प्रतिशत 64.19% रह गया। तब हिंदुओं का प्रतिशत 32.2 हो गया था। लेकिन 1981 के बाद मुसलमानों की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई और 2001 में प्रतिशत 66.97 हुआ जो कि 2011 में 68.31 % तक पहुंच गया।

पहले जम्मू कश्मीर में कुल 14 जिले थे। जिसमें से जम्मू और कश्मीर के 6-6 और बाकी 2 लद्दाख में हुआ करते थे। इसमें दस में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। जिसमें छह जिले कश्मीर में थे, 3 जम्मू में और एक लद्दाख। तीन में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा थी और बाकी एक में बौद्ध बहुमत ज्यादा था।

लेकिन 2006 में आठ नए जिले बनाए गए जिससे कुल जिलों की संख्या 22 पहुंच गई। उनमें से 17 जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। जिसमें से 10 कश्मीर में हैं, एक लद्दाख में और छह जम्मू में आते हैं। वहीं हिंदू धर्म के लोग चार जिलों में ज्यादा हैं। वे चारों जम्मू में ही हैं। लेह में बौद्ध धर्म के लोगों का बहुमत है।

गौरतलब है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार कई आरोपों से घिरी है। दरअसल, पीडीपी-बीजेपी की सरकार ने बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान से भागकर जम्मू-कश्मीर आए परिवारों को आवास प्रमाणपत्र देने की घोषणा की है। इसपर एनसीपी और अलगाववादियों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में हिंदु-मुस्लिम अनुपात को बदलने की कोशिश कर रही है।

First Published on December 30, 2016 8:37 am