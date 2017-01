वीडियो: शरद यादव का विवादित बयान, कहा – बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव की इज्जत जाएगी, लेकिन एक बार..

जनत दल युनाइटेड के सीनियर नेता शरद यादव के एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने वोट को बेटी की इज्जत से जोड़ दिया। शरद यादव ने कहा, ‘ये जो बैलेट पेपर है, याद रखो इसके बारे में सब जगह बड़े पैमाने पर बताने और समझाने की जरूरत है। ये बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, वोट एक बार बिक गया और एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की आबरू और आने वाले सपना पूरा नहीं हो सकते।’

शरद यादव ने यह बयान पटना में 24 जनवरी को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया। उसका वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने दिया था।

शरद यादव जनता दल युनाइटेड JD(U) के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। उनकी पार्टी ने RJD और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बिहार में 2015 में सरकार बनाई थी।

#WATCH: Senior JDU leader Sharad Yadav says "Beti ki izzat se vote ki izzat badi hai" in Patna (Jan 24th) pic.twitter.com/kvDxZpO2iZ — ANI (@ANI_news) January 25, 2017

First Published on January 25, 2017 10:21 am