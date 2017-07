नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखने वाले शाही इमाम को बीजेपी ने बताया ‘गद्दार’, कहा- कुछ नेता करते हैं इनकी चरणवंदना

दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए करें। शाही इमाम ने नवाज शरीफ को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वे हुर्रियत के नेताओं से बात करें और उन्हें समझाएं, ताकि कश्मीर घाटी में अमन कायम हो सके। शाही इमाम ने अपने खत में लिखा है कि आज दुनिया का स्वर्ग कश्मीर कत्लगाह बन गया है, इसलिए यहां से जल्द से जल्द हिंसा और खौफ का वातावरण खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ माहौल हिंसक होते जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘ मुझे लगता है कि शांतिप्रिय माहौल बनाने में जितना ज्यादा वक्त लगेगा, कश्मीर समस्या का हल उतना ही अधिक मुश्किल होता जाएगा।’

I have written a letter to Pak PM urging him to use his authority to talk to Hurriyat leaders (1/2): Shahi Imam Syed Ahmed Bukhari #Kashmir pic.twitter.com/v2iSkLKPIs

