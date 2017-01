कभी बेटा मानने से ही इनकार करने वाले रोहित शेखर को अब बीजेपी का टिकट दिलवाना चाह रहे हैं कांग्रेस नेता एनडी तिवारी

अपने राजनैतिक पारी के आखिरी ओवर खेल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी अब बेटे का पॉलिटिकल करियर बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वह कांग्रेस से इतर बेटे रोहित शेखर को बीजेपी से टिकट दिलाने की जुगत में लगे हैं। तिवारी चाहते हैं कि रोहित को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से टिकट मिले। जानकारी मिली है कि उन्होंने इसके लिए राज्य और केंद्र के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है, जिन्होंने उन्हें सकारात्मक संकेत दिया है।

आपको बता दें कि इससे पहले तिवारी ने रोहित शेखर को बेटा मानने से ही इनकार कर दिया था। साल 2008 में रोहित ने एक याचिका दायर कर दावा किया था कि 87 वर्षीय तिवारी ही उनके जैविक पिता हैं, लेकिन तिवारी लगातार इससे मुकरते रहे थे। अदालत ने मामले की सुनवाई की और उसके ही आदेश पर 29 मई 2011 को डीएनए जांच के लिए एनडी तिवारी को अपना खून देना पड़ा था। देहरादून स्थित आवास में अदालत की निगरानी में एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लिया गया था।

डीएनए जांच के लिए एनडी तिवारी के साथ ही उज्ज्वला शर्मा और रोहित शेखर के खून के नमूने लिए गए थे। इसके बाद हैदराबाद के सेंटर फोर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायएग्नोस्टिक्स यानी सीडीएफडी ने ब्ल़ड सैंपल की जांच रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी। हालांकि एनडी तिवारी नहीं चाहते थे कि उनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक हो, इसलिए उन्होंने अदालत में इसे गोपनीय रखने के लिए याचिका भी दी थी, लेकिन अदालत इसे खारिज कर दिया था और इसे खोलने का आदेश जारी किया था।

न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में की गई तिवारी की डीएनए जांच के नतीजे की घोषणा खुली अदालत में की थी। रिपोर्ट के अनुसार, ‘तिवारी कथित तौर पर रोहित शेखर के जैविक पिता और उज्ज्वला शर्मा कथित तौर पर उनकी जैविक मां है’। इस डीएनए रिपोर्ट में इस बात कि पुष्टि हो गई थी कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के जैविक पिता हैं। इसके बाद एक समारोह में एनडी तिवारी ने बेटे रोहित और उज्ज्वला को बेटा और पत्नी माना था और बाद में उज्ज्वला शर्मा से शादी भी की थी।

First Published on January 16, 2017 8:36 am