आतंकी लादेन को लेकर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, बोले- तंज कसते हुए तब कहा था ‘ओसामा जी’

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन पर की गई अपनी पुरानी टिप्पणी पर सफाई दी है। सोमवार को उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि तब उन्होंने तंज कसते हुए उसे ‘ओसामा जी’ कहा था। भाजपा ने बयान तोड़-मरोड़ कर पेश किया, जिससे लग रहा था कि वह उसका (ओसामा) समर्थन कर रहे थे। लादेन साल 2001 में न्यूयॉर्क में हुए 9/11 आतंकी हमलों का मास्टर माइंड था, जिसे पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने मई 2011 में मार गिराया था। कांग्रेसी नेता के मुताबिक, उन्हें बिन लादेन के बारे में वाराणसी की एक प्रेस वार्ता की गई अपनी वह टिप्पणी याद है।

I first congratulated US for eliminating Osama Bin Laden the dreaded terrorist. — digvijaya singh (@digvijaya_28) September 25, 2017

अमेरिका को बधाई देने के बाद दिग्गी ने कहा था कि उन्होंने तब तंज कसते हुए बताया था कि कैसे ‘ओसामा जी’ पाकिस्तान मिलिट्री एकैडमी के इतने करीब थे, जिसका पता पाकिस्तानी सेना तक को नहीं था। मई 2011 के बयान में उन्होंने कहा था, ” ओसामा जी, पाकिस्तान में इतने सालों से रह रहे हैं। ऐसे में कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी सरकार उसके बारे में पता न लगा पाई हो।”

I said in sarcasm to the fact that Osama “ji” was staying close to Pakistan Military Academy without the knowledge of Pakistan Army! — digvijaya singh (@digvijaya_28) September 25, 2017

कांग्रेसी नेता ने आगे बताया कि वह हर किस्म के कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं। चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। हाल ही में वह ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना को लेकर सुर्खियों में रहे थे, जिसमें उन्होंने गैर-संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। अपने बड़बोलेपन के लिए जाने वाले दिग्गी ने पिछले साल अगस्त में भी रिपोर्ट्स से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर बताया था।

Would also like to remind you that when Imam of Jama Masjid was eulogising Osama I was the only politician who condemned his statement. — digvijaya singh (@digvijaya_28) September 25, 2017

