अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव का निष्कासन वापस लिया गया

समाजवादी पार्टी में मची आपसी कलह अब लगभग खत्म हो गई है। अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया गया है। अखिलेश ने आज अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी जिसमें बड़ी संख्या में विधायक और पार्टी के नेता (लगभग 200 से ज्यादा) शामिल हुए थे। इसी बीच मुलायम सिंह यादव की बैठक में बहुत कम लोग पहुंचे थे। वहीं दोनों नेताओं के अपने-अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से मिलने पार्टी के मुख्य कार्यालय पहुंचे थे। अखिलेश यादव और राम गोपाल का निष्कासन वापस ले लिया गया है। शिवपाल सिंह यादव ने इसकी जानकारी ट्वीच कर दी है। इसके अलावा मुलायम जल्दी ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं।

First Published on December 31, 2016 9:53 am