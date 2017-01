देखिए जब शिवपाल यादव ने गाया गाना- “कसमे वादे प्यार वफा, सब बाते हैं बातों का क्या”

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने को है, वहीं समाजवादी पार्टी में चल रही तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी पिता मुलायम सिंह और बेटे अखिलेश यादव के दो खेमों में बट गई है। शिवपाल यादव जहां मुलायम सिंह के खेमे में हैं, वहीं रामगोपाल यादव सीएम अखिलेश का साथ देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच शिवपाल यादव ने रविवार को एक गाने के जरिए कथित तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

शिवपाल यादव ने गाना गाया जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे- “कसमें वादे प्यार वफा सब बाते हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या.” गौरतलब है कि शुक्रवार (30 दिसंबर) को मुलायम सिंह ने रामगोपाल और अखिलेश को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया था लेकिन अगले ही दिन (31 दिसंबर को) दोनों का निष्कासन रद्द कर दिया था। इसके बाद रविवार को बागी गुट ने एक विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। राज्य सभा सांसद अमर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।

हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। अधिवेशन में लिए गए फैसलों को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने 5 जनवरी को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। उन्होंने पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव को फिर से 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है।

First Published on January 2, 2017 7:51 am