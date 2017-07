बीसीसीआई में फिर खटपट : सचिन, सौरव, वीवीएस ने रवि शास्त्री के खिलाफ विनोद राय को लिखी चिट्ठी

सीएसी की बैठक के दौरान सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। (PTI Photo by Santosh Hirlekar)

क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने गुरुवार (13 जुलाई) को क्रिकेट प्रशासकीय समिति (सीओए) विनोद राय को अपनी “पीड़ा” बताते हुए एक ईमेल लिखा है। भारतीय टीम के पूर्व तीन क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण सीएसी के सदस्य हैं। सीएसी इस बात से आहत है कि राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी कोच और जहीर खान को गेंदबाजी कोच बनाए जाने के फैसले को मुख्य कोच रवि शास्त्री पर “थोपा गया फैसला” बताने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सीओए ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सीएसी को केवल मुख्य कोच नियुक्त करना था और बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच की नियुक्ति अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार तेंदुलकर, गांगुली और लक्ष्मण की तरफ से भेजे गए इस ईमेल में कहा गया है, “हमने श्री शास्त्री से श्री खान और श्री द्रविड़ की नियुक्ति के बारे में बात की थी और वो उन दोनों को टीम प्रशासन में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट का भला होगा। श्रीमान शास्त्री की सहमति के बाद ही श्री खान और श्री द्रविड़ की नियुक्त की अनुशंसा की गई।” रिपोर्ट के अनुसार तेंदुलकर, गांगुली और लक्ष्मण की तरफ से संयुक्त रूप से ये ईमेल विनोद राय को भेजा गया है। देश के पूर्व मुख्य महालेखा निरिक्षक (सीएजी) विनोद राय सीओए के प्रमुख हैं।

इस ईमेल में लिखा गया है, “ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि सीएसी ने श्री खान और श्री द्रविड़ की नियुक्त करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और भारतीय क्रिकेट के ये दो लीजेंड मुख्य कोच पर थोपे गए हैं। ये भी कि हमने आपको (राय), राहुल जौहरी और अमिताभ चौधरी को फोन पर बैठक में हुई सारी बातचीत बता दी थी।” इस ईमेल में सीएसी ने अपनी पीड़ा भी जाहिर की है। सीएसी की तरफ से भेजे गए ईमेल में लिखा है, “आप जानते होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने दिलो-जान से भारतीय टीम की भलाई के लिए काम किया है। हमारा एकमात्र मकसद भारतीय टीम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुविधा दिलाना है जिससे वो विश्व विजेता बन सके और वो पूरी तरह इसके काबिल है।”

ईमेल में लिखा गया है, “जिस तरह मीडिया के कुछ हिस्से में सीएसी का चित्रण किया जा रहा है उससे हम बहुत ही आहत और निराश हैं।” सीएसी ने विनोद राय से मांग की है कि वो पूरे मामले पर छाया धुंधलका साफ करें ताकि झूठ के बादल साफ हो सकें। सीएसी ने ईमेल में लिखा है, “हम तीनों ने पूरी निष्ठा से क्रिकेट खेला है और अब उसी समर्पण से बीसीसीआई द्वारा हमें दी गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमारी तारीफ करें लेकिन हमें झूठा प्रचार और उसका अंदाज भी नहीं पसंद आ रहा है।”

First Published on July 14, 2017 9:20 am