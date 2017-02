राष्ट्रपति और उनकी संगिनी के नाम पर गुलाब

राष्ट्रपति भवन के प्रसिद्ध मुगल गार्डन में इस वर्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वर्गीय पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के नाम पर विशेष गुलाब प्रदर्शित होंगे। ऐसा पहली बार है जब एक विशेष गुलाब का नाम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। मुखर्जी के नाम पर जिस गुलाब का नाम रखा गया है उसका रंग पीला है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर जिस गुलाब का नाम रखा गया है उसका रंग गुलाबी-बैंगनी है। राष्ट्रपति के सचिव वेणु राजमणि ने कहा कि पहली बार दो नए गुलाबों को प्रदर्शित किया गया है जिनका नाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी दिवंगत पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। विशेष गुलाबों को पश्चिम बंगाल, जकपुर के पुष्पांजलि गुलाब नर्सरी के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नर्सरी ने इन दो किस्मों को जारी करने के लिए ‘इंडियन रोज फेडरेशन’ से संपर्क किया था। इंडियन रोज फेडरेशन ने इसे मंजूर किया और किस्मों को पश्चिम बंगाल में एक ‘रोज शो’ के दौरान जारी किया। मुख्य मुगल गार्डन में जो गुलाब प्रदर्शित किए गए हैं वे अभी तक खिले नहीं हैं लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि वे 12 मार्च को गार्डन के बंद होने से पहले खिल जाएंगे।

इसके अलावा उद्यानोत्सव 2017 की अन्य विशेषताओं में विशेष थीम आधारित ऊर्ध्वाधर उद्यान और हवा शुद्ध करने वाले पौधों का प्रदर्शन शामिल है। उद्यान की दीवारों पर ‘इंडिया’ और ‘जयहिंद’ उत्कीर्ण करने के लिए विभिन्न तरह के फूल वाले पौधे एवं अन्य पौधों का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य मुगल गार्डन के अलावा अन्य उद्यान पांच फरवरी से 12 मार्च तक सुबह साढ़े नौ बजे से शाम चार बजे तक आम जनता के लिए खुलेंगे। केवल सोमवार को मुगल गार्डन बंद रहेगा।

राष्ट्रपति मुखर्जी उद्यान का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। वहां पर पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार या चिकित्सा सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए आराम कक्ष की व्यवस्था की गई है। विशेष विजिटिंग दिन भी होंगे क्योंकि 10 मार्च को उद्यान विशेष तौर पर किसानों, दिव्यांगों, रक्षा (अर्द्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस कर्मियों) के लिए खुलेगा। वे इस दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम चार बजे तक उद्यान को देखने जा सकते हैं और प्रवेश द्वार नंबर 35 से होगा। टेक्सटाइल गार्डन 10 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए खुलेगा और प्रवेश द्वार नंबर 12 से किया जा सकता है।

First Published on February 4, 2017 1:46 am