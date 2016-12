₹251 में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाले गोयल दंपती ने बनाई नई कंपनी, लोगों से एडवांस लेने वाले डीलर्स परेशान

महज 251 रुपये में स्मार्टफोन देने का एेलान करके तहलका मचा देने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स के संस्थापक मोहित गोयल ने दूसरी कंपनी शुरू कर ली है। शामली के रहने वाले गोयल की कंपनी रिंगिंग बेल्स हालांकि 251 रुपये में फोन देने का वादा निभाने में नाकाम रही थी। मोहित ने अब एमडीएम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नई कंपनी की शुरुआत की है। निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहीं उनकी पत्नी धारणा ने भी कंपनी छोड़ दी है। फिलहाल मोहित के भाई अनमोल रिंगिंग बेल्स के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मोहित के स्थान पर कंपनी में उनकी सभी जिम्मेदारियां अब अनमोल अदा करेंगे। मोहित और धारणा ने कंपनी छोड़ने का कोई बड़ा कारण नहीं बताया है। मोहित से कोई बात नहीं हो सकी है, जबकि कंपनी का नोएडा सेक्टर-62 स्थित ऑफिस में बीते दो सप्ताह से ताला लटका है। इस कारण लोगों से अडवांस लेने वाले डीलर्स भी परेशान हैं।

फ्रीडम 251 के ऐलान के बाद देश भर में करीब 7 करोड़ लोगों ने उसकी बुकिंग कराई थी और 30,000 लोगों ने इसके लिए अडवांस पेमेंट भी कर दी थी। फोन तैयार करने के लिए बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के इस तरह का ऐलान करने को लेकर कंपनी की तीखी आलोचना हुई थी। भारी दबाव के चलते कंपनी को अडवांस में ली गई राशि लौटानी पड़ी थी। कंपनी ने दावा किया था कि वह अब तक ताइवान से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 70,000 फोन मंगाकर बेच चुकी है।

बता दें कि इस कंपनी ने सिर्फ 251 रुपये में स्मार्टफोन देने का वादा किया था। लेकिन हमेशा इसकी सत्यता पर संदेह बना रहा। कंपनी अधिकारियों ने दावा किया था कि तीन दिन में आॅफलाइन चार लाख फ्रीडम 251 की बुकिंग की गर्इ थी। आॅफलाइन बुकिंग में उपभोक्ता से सिर्फ 251 रुपये के साथ ही एक आईडी ली गई थी। इसके बदले उन्हें एक पर्ची और तारीख दी गई थी। आॅफलाइन मोबाइल बुक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उपभोक्ता को 30 जून से पहले मोबाइल देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक किसी भी उपभोक्ता को मोबाइल नहीं मिल सका।

First Published on December 29, 2016 10:05 am