अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: शोध का नतीजा- महिलाओं की आंतरिक सुंदरता ज्यादा अहम

एक नए अध्ययन में सामने आया है कि महिलाओं के प्रति भारतीय समाज का नजरिया तो बदला है, लेकिन संकीर्णता की स्थिति अभी भी बरकरार है। मीडिया स्टडीज ग्रुप (एमएसजी) की ओर से पत्रकारिता के विद्यार्थियों के बीच किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष के मुताबिक, भारत में पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले छात्रों में महिलाओं के प्रति रवैये में बदलाव आ रहा है और उनकी सोच भी बदल रही है। महिला दिवस के मद्देनजर मीडिया स्टडीज ग्रुप ने देश के 11 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं के प्रति सोच जानने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में करीब 150 छात्र शामिल हुए और इसमें कई दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए। एमएसजी के अध्यक्ष अनिल चमड़िया ने बताया कि एमएसजी के सदस्यों ने इन विश्वविद्यालयों में सीधे छात्रों के बीच जाकर अध्ययन किया। इस अध्ययन की समन्वयक शोधार्थी चेतना भाटिया हैं। अध्ययन में पता चला कि महिलाओं की बाहरी सुंदरता को लेकर अब पत्रकारिता के छात्रों की सोच बदल रही है और वे आंतरिक सुंदरता की अहमियत स्वीकार करने लगे हैं। महिलाओं के घूमने-फिरने की आजादी को लेकर भी उनकी सोच थोड़ी राहत देने वाली है। अध्ययन में करीब 29 फीसद छात्रों ने माना कि महिलाओं की बाहरी सुंदरता कोई महत्त्व नहीं रखती। हालांकि, 23 फीसद छात्र इस बात से असहमत नजर आए। हालांकि इससे इतर ज्यादातर छात्र अब भी यह सोचते हैं कि महिलाओं का अलग बैंक खाता होने के बजाए पति के साथ संयुक्त तौर पर रहे।

करीब 31.8 फीसद छात्रों की राय है कि महिलाओं का बैंक खाता संयुक्त ही रहे जबकि 24 फीसद छात्र ऐसे भी हैं जो महिलाओं का अलग खाता होने का समर्थन करते हैं। अध्ययन के मुताबिक, पत्रकारिता के ज्यादातर छात्रों का मानना है कि महिलाओं के लिए शादी करना जरूरी हैै। करीब 61.8 फीसदी छात्रों ने माना कि वंश बढ़ाने और मां बनने के लिए महिलाओं को शादी करनी चाहिए। ज्यादातर युवा पत्रकारों का यह भी मानना है कि पुरुष महिलाओं के बजाय राजनीतिक रूप से बेहतर ज्ञान व अनुभव रखते हैं और महिलाओं को वोट देने से पहले उनसे चर्चा व सलाह-मशविरा कर लेना चाहिए। इस अध्ययन में देश भर के 11 शिक्षण संस्थानों- भारतीय जन संचार संस्थान (आइआइएमसी), जामिया मिलिया इस्लामिया, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, भीमराव आंबेडकर कॉलेज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट आॅफ प्रोफेशनल स्टडीज, काशी विद्यापीठ, शारदा विश्वविद्यालय, ओडिशा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। यह अध्ययन मासिक शोध पत्रिका मास मीडिया के नए अंक में प्रकाशित हुआ है।

First Published on March 8, 2017 4:09 am