रिलायंस Jio फीचर फोन लॉन्चिंग: मुकेश अंबानी की बातें सुन रो पड़ीं मां कोकिलाबेन, आंखों में आंसू देख RIL चेयरमैन भी हो गए भावुक

रियायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं सालाना जनरल मीटिंग (AGM) मुंबई स्थित बिरला मातोश्री सभागार में आयोजित की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी उस वक्त भावुक हो उठी जब उनके बेटे मुकेश ने कहा, “मैं 40 साल की उपलब्धियों और रिकॉर्ड्स को एक इंसान को समर्पित करना चाहता हूं कि, जो कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष धीरूभाई अंबानी है।” मुकेश अंबानी ने यह बात सालाना जनरल मीटिंग (AGM) में कही। यही नहीं मुकेश अंबानी अपनी मां की आखों में आंसू देखकर खुद भावुक हो गए। मां से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद कहते हुए उन्होंने कहा, “इन 40 सालों के लिए मैं अपनी मां कोकिलाबेन अंबानी के प्रति आभारी हूं।” मुकेश अंबानी के मां और पिता का जिक्र करने के बाद हॉल में मौजूद दर्शक अपने सीट से खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। साथ ही उन्होंने कहा, “वी लव जियो… वी लव जियो।”

मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस जियो फोन लॉन्च किया और इसे जीरो प्राइस पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो के इस फोन के लिए 1500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा और तीन साल बाद ग्राहकों के फोन वापस करने पर सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा, ” यह उन्हीं का नजरिया और मूल्य है जिसने रिलायंस की इस शानदार यात्रा के लिए हमें निर्देशित किया। हम सब उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। Reliance Jio पर बात करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि इस टेलिकॉम कंपनी के आज 125 मिलियन ग्राहक हैं और हर दिन हर सेकेंड 7 ग्राहक इससे जुड़ रहे हैं। रिलायंस जियो के लॉन्च होने के सिर्फ 6 महीने के अंदर भारत में प्रति महीने इंटरनेट कती खपत 20 करोड़ जीबी से 120 करोड़ जीबी पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि भारत डाटा यूसेज के मामले में अमेरिका और चीन से आगे निकल गया है।



Mumbai: Kokilaben Ambani breaks down as Mukesh Ambani pays tribute to Dhirubhai Ambani at 40th AGM of Reliance. pic.twitter.com/d6E1qzj2Hs

— ANI (@ANI_news) July 21, 2017