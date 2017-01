डांसिंग रियलिटी शो की रनरअप को आप ने बनाया उम्मीदवार, फिटनेस ट्रेनर, रेस्तरां ओनर भी लिस्ट में

गोवा विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें एक रियलिटी शो की रनरअप, एक फिटनेट ट्रेनर, एक इंटरनैशनल हॉकी प्लेयर और एक पूर्व पुलिसकर्मी शामिल है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आम आदमी पार्टी के इन्हीं उम्मीदवारों से।

सिसली रॉड्रिग्स : 34 साल की सिसली एक मशहूर डांस कॉम्पिटिशन की रनरअप रही थीं। वह टीवी का जाना-पहचाना चेहरा हैं। वह तेलीगांव क्षेत्र से चुनाव में उतर रही हैं,जो पूर्व मंत्री अतांसियो मॉन्सराट का मजबूत गढ़ है।

लॉरेटा डिसूजा : पूर्व इंटरनैशनल हॉकी गोलकीपर रह चुकीं लॉरेटा एेसी पहली महिला हैं जिन्होंने भारतीय महिला टीम में गोवा का प्रतिनिधित्व किया था। 62 साल की लॉरेटा इससे पहले आईआरएस में थीं और कस्टम डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद अब वह वास्को डी गामा सीट से चुनाव लड़ेंगी।

प्रदीप पडगांवकर : 56 साल के पूर्व पत्रकार प्रदीप को सालीगांव से उतारा गया है। उन्होंने पार्टी जॉइन करने से पहले स्थानीय न्यूज चैनलों में बतौर फीचर राइटर काम किया है।

संदेस तेलेकर : एक पूर्व पुलिस अफसर तेलेकर ने मानेसर स्थित एनएसजी यूनिट में कमांडो की ट्रेनिंग ली है। 40 साल के तेलेकर ने एक दशक तक गोवा पुलिस में नौकरी की और इसके बाद खुद का बिजनेस शुरू कर दलिया। वह कानाकोना से चुनाव लड़ेंगे।

श्रद्धा खलाप : एक रेस्तरां चलाती हैं और वह पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रामाकांत खलाप की बहू भी हैं। उन्हें आप ने मपुसा से टिकट दिया है।

रामा खनखोनकर : 31 साल के फिटनेट ट्रेनर हैं और सेंट आंद्रे से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा 28 वर्षीय रविंद्र वेलिप भी युवा उम्मीदवारों में शामिल हैं।

आपको बता दें कि गोवा में 4 फरवरी को मतदान होगा, जिसके नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार 18 जनवरी तक अपना नामांकन भर सकते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन की जांच 19 जनवरी को की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहता तो वह 21 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकता है। इस चुनाव में नजरें बीजेपी, कांग्रेस और पहली बार चुनाव में उतर रही आम आदमी पार्टी पर होगी।

BJP ने जारी की पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों के िलए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 17, 2017 11:28 am