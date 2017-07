राष्ट्रपति चुनाव नतीजे 2017 LIVE: पहले राउंड की गिनती शुरू, सबसे पहले गिने जा रहे हैं संसद में पड़े वोट

राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना गुरुवार (20 जुलाई) को सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। सोमवार (17 जुलाई) को देश के 32 मतगणना स्थलों पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। गुरुवार को सबसे पहले संसद में हुए मतदान की पेटी खोली गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश और असम की मतपेटियां खोली जाएंगी। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के रामनाथ कोविंद और कांग्रेस की मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। सारी मतपेटियां मंगलवार (18 जुलाई) की शाम को ही मतगणना स्थल पर पहुंच गई थीं। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति चुनाव में पड़े वोटों की गिनती चार टेबलों पर एक साथ की जा रही। वोटों की गिनती आठ चरणों में पूरी होगी। हर चरण के बाद गिनती के नतीजे घोषित किए जाएंगे। रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार में से जो भी चुनाव जीतेगा वो मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जगह लेगा। मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। देश के 14वें राष्ट्रपति 25 जुलाई को पद की शपथ लेंगे।

पढ़ें राष्ट्रपति चुनाव 2017 के मतगणना का लाइव अपडेट-

11.30- अगर एनडीए के रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो ऐसा पहली बार होगा देश के शीर्ष दो बड़े पदों पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े नेता होंगे। बीजेपी ने पार्टी नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री वेंकैया नायडू उप-राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस तरह वेंकैया जीते तो देश के शीर्ष तीन पदों पर बीजेपी-आरएसएस के लोग होंगे। (पढ़ें पूरी खबर)

11.20– सबसे पहले संसद भवन में पड़े वोटों की गिनती होगी। उसके बाद आंद्र प्रदेश और असम विधान सभा में पड़े वोटों की गिनती होगी। पहले राउंड की गिनती दोपहर एक बजे के करीब पूरी होगी और पहले राउंड के नतीजे की घोषणा की जाएगी।

11.10- सुरेश अंगदी, गणेश सिंह और गजेंद्र शेखावत बीजेपी के मतगणना एजेंट हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, बीके हरिप्रसाद, टीएमसी के नदीमुल हक़ मतगणना एजेंट हैं।

11.00- राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद में से कोई भी चुनाव जीते देश को करीब दो दशकों बाद दूसरा दलित राष्ट्रपति मिलेगा। इससे पहले केआर नारायणन 1997-2002 तक देश के राषट्रपति रहे थे। नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे।

Prez poll counting: first boxes from Parliament House followed by Andhra &Assam will be opened @IndianExpress

— Liz Mathew (@MathewLiz) July 20, 2017