रामनाथ कोविंद का सूबे से रहा है विशेष लगाव

राष्ट्रपति निर्वाचित हुए रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। तभी कोविंद की जीत पर उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। कोविंद का हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन से खासा नाता है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन कुष्ठ रोगियों की सेवा, सुश्रुता और कुष्ठ रोगियों के बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करता है। पिछले 17 सालों से कोविंद का गहरा संबंध है। उनके जीवन की मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक दिव्य प्रेम सेवा मिशन है। आश्रम के संचालक आशीष गौतम कहते हैं कि करीब 17 साल पहले जब कोविंद आश्रम में आए और उन्होंने कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों के लिए आश्रम द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों को नजदीक से देखा तो उनका दिल पिघल गया।

कुष्ठ रोगियों की हालत देखकर उनकी आँखे नम हो गई, तब उन्होंने कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। उन्होंने तुरंत ही कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए विद्यालय भवन और छात्रावास का निर्माण करवाने का फैसला लिया और अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए आश्रम को दिए। उनकी सांसद निधि से पौड़ी गढ़वाल जिले के गांव गंगा भोगपुर तल्ला में वंदेमातरम कुंज छात्रावास और विद्यालय बनवाया। जिसमें आज कुष्ठ रोगियों के सैंकड़ों बच्चे निशुल्क शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। गौतम बताते हैं कि बीते 17 सालों से कुष्ठ रोगियों के दो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ रहने व खाने-पीने का खर्च खुद कोविंद उठाते हैं।

पिछले साल दिव्य प्रेम सेवा मिशन में एक समारोह में भाग लेने के लिए कोविंद आए थे और उन्होंने आश्रम में जानेमाने कथावाचक विजय कौशल की कथा में भाग लिया था। तब वे बिहार के राज्यपाल थे। भाजपा ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में पार्टी मुख्यालयों में आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। उत्तराखंड में होली और दीवाली एक साथ मनाई गई। उत्तराखंड के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपाईयों ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे के गुलाल लगाकर और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी राष्ट्रपति की जीत पर इतना जबरदस्त जश्न किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय में मनाया गया। भाजपा दफतर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने मिठाइयां बांटी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने साथियों, मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटी। दूसरी ओर उत्तराखंड राज्यपाल कृष्ण कांत पाल ने रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि कोंविद के राष्ट्रपति चुने जाने से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरीमा में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 21, 2017 2:49 am