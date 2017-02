शिल्पा शेट्टी के ‘क्विक योग’, बिक्रम चौधरी के ‘हॉट योग’ को रोकने के लिए रामदेव और श्री श्री रविशंकर आए साथ

शारीरिक और मानसिक व्यायाम के लिए किए जाने वाले भारतीय योग को मॉर्डन ट्विस्ट देकर लोगों के सामने पेश करने वाली शिल्पा शेट्टी, बिक्रम चौधरी और एना टी फॉरेस्ट को रोकने के लिए योग के तीन प्रतिपादकों ने हाथ मिलाया है। यह तीन लोग हैं- योगगुरु बाबा रामदेव, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और शांतिकुंज के प्रमुख प्रणव पण्ड्या। हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई इंडियन योग एसोसिएशन के कार्यक्रम में नए जमाने के योग को लेकर चर्चा हुई। जिसे ‘सिंथेटिक योगा’ (synthetic yoga) कहा गया। योग की कार्य योजना के तौर तरीकों पर काम करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन भी किया गया। जो कि 21 जून को होने वाले इंटरनेशनल योगा डे से पहले केंद्र को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी।

सालाना 5000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी पतंजलि के बाबा रामदेव इस महासंघ की अध्यक्षता करेंगे। शिल्पा शेट्टी का ‘क्विक फिक्स योग’ बिक्रम चौधरी का ‘हॉट योगा’ और एना के ‘फॉरेस्ट योग’ के दुनिया भर में लाखों फॉलोवर्स है, लेकिन पारंपरिक भारतीय योग की ‘त्रिमूर्ति’ इतनी प्रभावी नहीं है। प्रणव पण्ड्या ने कहा कि कुछ लोगों ने ‘हॉट योग’ बनाया तो कुछ ने यूरोपियन योग। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है और योग पर भारत का बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights) होना चाहिए।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक योग को एक पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाता है। इससे सालाना 30 से 50 मिलियन डॉलर की कमाई की जा रही है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप भर में सैकड़ों की संख्या में योग स्टूडियों चलाए जा रहे हैं। रामदेव, रविशंकर, प्रणव पण्ड्या के भी कई देशों में योग सेंटर्स चल रहे हैं। इन केंद्रो के जरिए योग की ट्रेडिशनल वर्जन को फैलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए तीनों ने पुर्तगाल के योग गुरु अमृता सूर्यानंद महाराज के साथ भी सहयोग किया है। सूर्यानंद महाराज को साल 2015 में पद्मश्री दिया गया था।

तीनों गुरुओं ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल प्राचीन योग को प्रमोट करने की ही नहीं है बल्कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले योग पाठ्यक्रम में एकरूपता लाना भी है। हमारा उद्देश्य भारतीय योग को पूरी दुनिया में फैलानी की है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस विचार से योग में एकरूपता आएगी जिससे हम योग प्रोफेशनलंस को ट्रेंड कर सकते हैं।

First Published on February 18, 2017 11:50 am