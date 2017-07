इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी वो उनके नेताओं पर पार्टी के क्रियाकलापों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इस वजह से उन्हें दोनों खेमों के क्रोध का कोपभाजन बनना पड़ता है। ताजा मामला रामचंद्र गुहा के पत्रकार बरखा दत्त के एक कार्यक्रम में दिए बयान का है। बरखा दत्त द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में रामचंद्र गुहा ने कह दिया कि कांग्रेस का तभी कुछ हो सकता है जब वो नीतीश कुमार को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दे। गुहा ने कहा कि नीतीश कुमार बिना पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस बिन नेता की पार्टी। बरखा दत्त ने जब इस बातचीत का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया तो ट्विटरवासी गुहा पर बिफर पड़े।

ट्विटर पर आए कमेंट से पहले आपको बता दें कि बरखा ने गुहा से क्या पूछा और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। बरखा ने गुहा से पूछा, “आपको नीतीश कुमार की विचारधारा पसंद है?” इस पर गुहा ने जवाब दिया, “मैं सोचता हूं, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी की तरह उन पर परिवार का बोझ नहीं है। मोदी के उलट वो अहमन्य नहीं हैं। वो सांप्रदायिक नहीं हैं। वो वाजपेयी सरकार में रहे लेकिन उनके संपर्क में आने वाले ज्यादातर पत्रकार कहते हैं कि वो सांप्रदायिक नहीं हैं। महिला अधिकारों पर उनका विशेष ध्यान भारतीय राजनेताओं में अपवाद गुण है। उनकी ऐसी चीजें ही आकर्षित करती हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने पर लगता है…वो एक ऐसे भारतीय राजनेता हैं जिससे मुझे सहानुभूति हैं। लेकिन शायद उनका कोई भविष्य नहीं है बशर्ते कांग्रेस उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए न्योता न दे, क्योंकि ऐसे में बगैर पार्टी वाला एक नेता बगैर नेता वाली एक पार्टी को अपने हाथ में ले लेगा।”

बरखा के ट्वीट पर ट्विटरवासियों ने उन पर और रामचंद्र गुहा पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने गुहा को सलाह दी कि नीतीश से बेहतर है वही कांग्रेस की कमान संभाल लें। एक दूसरे यूजर ने बरखा पर तंज कसते हुए कहा कि डूबती हुई पार्टी का नेतृत्व कोई क्यों अपना हाथ में लेगा, आप भी तो एनडीटीवी को डूबता देख उससे किनारे हो लीं। कई यूजर ने लिखा कि बरखा और गुहा दोनों जानते हैं कि कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है।

“Nitish is a leader without a party; Congress a party minus a leader”: @Ram_Guha wants @NitishKumar to lead Congress @themojo_in #OpenMind pic.twitter.com/dJ84vyBtCt

— barkha dutt (@BDUTT) July 12, 2017