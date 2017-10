निर्मला सीतारमण के नमस्कार का फैन बना चीनी मीडिया, पढ़ें क्या कहा

चीन का सोशल मीडिया भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का फैन बन गया है। इसकी वजह है सिक्किम के नाथु-ला में चीनी सैनिकों के साथ उनकी स्नेह भरी बातचीत। सिक्किम में भारत-चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को कहा कहा नमस्ते शब्द चीनी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ। बॉर्डर पर पहुंचने और ना सिर्फ भारत बल्कि चीनी सैनिकों के साथ वक्त गुजारने के लिए पड़ोसी देश के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें एक बहादुर महिला बता रहे हैं। बता दें कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी और चीन सरकार के सीनियर पोजिशन कोई ताकतवर महिला नहीं है। निर्मला सीतारमण के इस कदम से चीन में एक अच्छा सकारात्मक संदेश गया है। चीन के रक्षा विशेषज्ञों ने भी उनके इस गुडविल जेस्चर की तारीफ है। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता है। रक्षा मंत्री 7 अक्टूबर को सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास पहुंची थीं।

Sharing another snippet from Smt @nsitharaman ‘s interaction with Chinese soldiers at the international border at Nathu-la, Sikkim pic.twitter.com/TIRdnhixeL

— Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) October 8, 2017