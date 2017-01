भंसाली पर हमला करने वाले करणी सेना के संस्थापक बोले – हिम्मत है तो जर्मनी में हिटलर के खिलाफ फिल्म बनाकर दिखाएं

जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग कर रहे डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की गई है। इसके साथ ही फिल्म के सेट पर तोड़-फोड़ भी हुई है। यह हमला करणी सेना के सदस्यों ने किया है। इस पर करणी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने कहा कि क्या संजय लीला भंसाली की हैसियत है कि वह जर्मनी जाकर हिटलर के खिलाफ फिल्म बना सकें।

स्‍थानीय संगठन करणी सेना के सदस्‍यों ने भंसाली को चांटा मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। भंसाली जयपुर के जयगढ़ किले में पद्मावती की शूटिंग कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शन करते हुए करणी सेना के सदस्य पहुंच गए, वहां पर उन्होंने भंसाली के साथ मारपीट की और सेट पर तोड़फोड़ की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है कि वीडियो में प्रदर्शनकारी सेट पर गुस्से में दौड़ते, कैमरों और अन्य शूटिंग उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो में प्रदर्शनकारी गाली गलौच करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

करणी सेना के कार्यकर्ता विक्रम सिंह‍ ने बताया, ”फिल्‍म में रानी पद्मावती के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। हमारा मुख्‍य प्रदर्शन फिल्‍म में तथ्‍यों के साथ छेड़छाड़ को लेकर था। इसे सहन नहीं किया जाएगा।” करणी सेना का आरोप है कि फिल्‍म में खिलजी और पद्मावती के लव सीन भी हैं जो गलत हैं। करणी सेना का कहना है कि पद्मावती ने खुद को खिलजी को सौंपने के बजाय जान दे दी थी। उन्‍होंने हजारों अन्‍य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। सेना ने इस तरह के दृश्‍यों को फिल्‍म से हटाने की मांग की है। पद्मावती चित्‍तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह, उनकी पत्‍नी पद्मावती और अल्‍लाउद्दीन खिलजी पर आधारित हैं। फिल्‍म में शाहिद कपूर रतन सिंह, दीपिका पादुकोण पद्मावती और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभा रहे हैं।

Kya Sanjay Leela Bhansali ki haisiyat hai Germany jaake Hitler ke khilaf film banane ki?: Lokendra Singh Kalvi, Founder Rajput Karni Sena pic.twitter.com/Yl1lupS2hS — ANI (@ANI_news) January 28, 2017

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पांच लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। साथ ही कहा गया है कि फिल्म की टीम की ओर से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, ऐसे में प्रदर्शनकारियों और हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

First Published on January 28, 2017 11:55 am