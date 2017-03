राजनाथ सिंह नहीं खेलेंगे होली, सुकमा में 12 जवानों के शहीद होने के बाद लिया फैसला

गृह मंत्री राजनाथ सिंह। (PTI Photo by Subhav Shukla/File)

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल होली ना मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने यह फैसला सुकमा में सैनिकों के शहीद होने की वजह से लिया है। वहां हुए नक्सली हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के 12 जवान शहीद हो गए थे।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12 जवान शहीद हो गए जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए। हमले में सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के जवान घायल हुए थे। दल जब भेज्जी और कोत्ताचेरू गांव के मध्य जंगल में था तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी।

First Published on March 12, 2017 9:32 am