VIP कोटे से कंफर्म टिकटों पर नहीं वसूला जाएगा तत्काल का किराया

सरकार ने वीआइपी कोटे के तहत कंफर्म होने वाले रेल टिकटों पर तत्काल कोटे का ऊंचा किराया वसूलने के बहुचर्चित प्रस्ताव को सोच-विचार के बाद निरस्त कर दिया है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने मंगलवार को बताया कि सरकार के एक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा उन्हें ई-मेल के जरिए भेजे जवाब में यह खुलासा हुआ है। गौड़ ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 13 अक्तूबर को ज्ञापन भेज कर मांग की थी कि वीआइपी कोटे के तहत कंफर्म होने वाले रेल टिकटों पर तत्काल कोटे का किराया वसूलने के लंबे समय से विचाराधीन प्रस्ताव को जल्द हरी झंडी दी जाए।

इस ज्ञापन पर केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) ने गौड़ को 19 दिसंबर को इस आशय का जवाब भेजा कि मुख्यालय या उच्च अधिकारी (एचओ) या वीआइपी कोटा के तहत कंफर्म होने वाले रेल टिकटों पर सामान्य किराए के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को विचार-विमर्श के बाद निरस्त कर दिया गया है। आरटीआइ कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस विषय में 11 फरवरी को पहली बार ज्ञापन भेज कर मांग की थी कि वीआइपी कोटे के तहत कंफर्म होने वाले रेल टिकटों पर तत्काल कोटे का किराया वसूला जाए। इस पर सीपीजीआरएएमएस ने उन्हें 19 जुलाई को भेजे जवाब में कहा था कि मुख्यालय या उच्च अधिकारी (एचओ) या वीआइपी कोटा के तहत कंफर्म होने वाले रेल टिकटों पर तत्काल कोटे की दर से किराया वसूलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

बहरहाल, सीपीजीआरएएमएस के ताजा जवाब से स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। गौड़ ने कहा कि वीआइपी कोटे के तहत रेल टिकटों को कंफर्म किए जाने की मौजूदा व्यवस्था सरासर भेदभावपूर्ण है। आम लोग जब आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल कोटे के तहत रेल टिकट बुक कराते हैं, तो उनसे सामान्य किराए से कहीं ज्यादा किराया वसूला जाता है, जबकि वीआइपी कोटे के तहत कंफर्म रेल टिकटोें पर सामान्य किराया ही वसूला जाता है। टिकट पक्का होने के बाद संबंधित यात्री से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाता।

आमिर खान को स्नैपडील से हटाने के पीछे भाजपा के IT सेल का हाथ

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 3:35 am