अमेरिका में बोले राहुल गांधी- NRI थे महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल अमेरिका के विश्वविद्यालयों के छात्रों से लेकर उद्योगपतियों तक से संवाद कर रहे हैं। राहुल ने अमेरिका में NRI समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वॉयर में भारतीय समुदाय के लोगों से कहा कि देश को आपकी जरूरत है आप अच्छे विचारों के साथ आएं और देश के लिए काम करें। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर से मौलाना लेकर आजाद तक के योगदान का जिक्र किया और कांग्रेस के असली आंदोलन को NRI मूवमेंट बताया। राहुल ने कहा, ‘महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद सभी एनआरआई थे। आजादी के आंदोलन में इन सभी लोगों की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस का असली आंदोलन NRI मूवमेंट था।

राहुल गांधी ने कहा ‘महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद सहित सभी लोग विदेशों में रहे और दुनिया को देखा, समझा और जाना। इसके बाद ये सभी लोग फिर अपने वतन भारत लौटे और देश के लिए काम किया।

